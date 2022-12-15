Hazar Ergüçlü biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu

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Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü’nün 5 yıllık ilişkisi sona erdi. Evlenmeleri beklenirken herkesi şaşırtan ünlü çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları için bu kararı aldıkları iddia edildi.

Ergüçlü’nün “Çok şey öğrendim. Kendim olmayı, kendimden utanmamayı. Birisini sevmeyi öğrendim” sözleriyle bahsettiği ilişkisinin bitmesi şaşkınlık yarattı.

Ayrılığın ardından merak edilenleri cevaplayan Ergüçlü, “Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Hazar Ergüçlü transparan elbiseyle katıldığı bir törende sevgilisi Onur Ünlü’den cesaret aldığını açıklamıştı: “Onur daha açık giymemi istiyor. Daha açığını giydirdiği olmuştur.”