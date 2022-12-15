‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ diye yardım istemişti... Uzaklaştırma kararı çıktı!

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Akkuş’un çocuğuna şiddet uyguladığını ve kaçırdığını ileri süren Derin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesindeki iddiaya göre, Gonca Derin kızı Aden’i 15 Kasım’da babasının yanına yolladı.

Ancak birkaç saat geçtikten sonra Aden, annesini arayarak ‘Ne olur beni kurtar’ diye yardım istedi.

Gonca Derin, polis ekipleriyle beraber Uğur Akkuş’un Mecidiyeköy’deki evine gitti.

Eve geldiğinde kimseyi bulamadıklarını şikâyet dilekçesinde belirten Derin, “Kızım, babası tarafından zorla alıkoyulmaktadır. Şikâyetçiyim” dedi.

Gonca Derin, bir süre sonra da, kızının karakola teslim edildiğini söyledi.

Gonca Derin şikâyetinin ardından Aile Mahkemesi’ne başvurarak Uğur Akkuş hakkında kızı ve kendisi için 2 ay uzaklaştırma kararı da aldırdı.

UĞUR AKKUŞ'UN EŞİ EBRU ŞALLI'YI DA DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ...

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet gördüğü iddia edilmiş, Şallı ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ebru Şallı'nın yaşadıklarına şahit olan görgü tanığı ünlü modelin zor anlarını canlı yayında anlatmıştı.





Ebru Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı, yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.

'ÇIĞLIK SESİ DUYDUK'

"8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk. Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük."



'KENDİ ARAMIZDA TARTIŞIYORUZ'

"Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da "bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın" dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı. Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince 'Ona da bir şey olur mu' diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine."

'GÖĞSÜME DARBE ALDIM'

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"Araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş şok halindeydi. Onu nereye götürdüğümüzün bile farkında değildi o an. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. İlk başta 'bir taksi çağırıp evime gideyim' dedi. Kötü bir durumdaydı. Araca getirip 'iyi misiniz, bir yeriniz acıyor mu? Size su getirelim mi?' dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi."

'EBRU ŞALLI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

"Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişlerdi. Gelen ambulansın içine devrettik Ebru Şallı'yı. Tabii biz farkında değiliz bu kişinin Ebru Şallı olduğunun. Biz sadece 'bir kadın şiddet görüyor, ona yardım ediyoruz' düşüncesiyle yada 'kaçırılıyor, buna engel olmalıyız' düşüncesiyle aracımıza aldık... Hiçbir şekilde farkında değiliz. O sırada ambulansa alınıp oradaki görevliler tarafından söylenince biz farkına vardık o kişinin Ebru Şallı olduğunun."

'BASINA VERME AMACIMIZ YOKTU'

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"Eşine sağa çekmesini söylemişlerdi. O aracına binip gitti. Sonra ben 155'i aradım. 'Böyle bir durum var ihbar etmek istiyorum. Bir Darp vakası var burada' diye. Beklerken ambulans yetkilileri 'eşi olduğu için şikayetçi olmak istemiyor' dedi. Biraz daha bekledik. Ona 'size yardım edecek birileri var mı?' diye sorduk. O da annesinin ve ablasının geleceğini söyledi. Bize çok teşekkür etti. Bizim 2 hafta önce yaşanan bu darp olayını basına vermek gibi bir düşüncemiz yoktu. O eşini şikayet etmeyince saygı duyduk. Magazinsel bir ürün olsun istemediğini düşündük."

'BELKİ TEHDİT, BELKİ BASKI ALTINDA'

"Ancak bu bir şiddet vakası olduğu için hiçbir şekilde buna katlanmaması gerekiyor. Baskı yada tehdit altında mı bilemiyoruz. Böyle bir durum varsa bu ortadan kalksın ve kamuoyu nezdinde bir yankı bulsun diye bağlanmak istedim. Hiçbir kadın, şiddet gören hiç kimse bunu açıklamaktan utanmamalı. Yapılan şiddeti gösteren kişi utanmalı. Bu sineye çekilcek bir mevzu değil. İleriki günlerdeki açıklamalarını da takip ettim. Ben yaptığı açıklamaların da kendisi tarafından yazıldığını düşünmüyorum. Sosyal medyadaki usluptan, noktalama işaretlerinden bile tek bir kalemden; eşinin kaleminden çıktığı düşüncesine varılabilir. Titreyen, şoka giren, imdat diye bağıran bir kişi belki bir tehdit altında, belki baskı altında açıklama yapamıyor."

'UĞUR AKKUŞ OLAY YERİNDEN GİTTİ'

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"Sanırım çocuk kilidi gibi bir şey vardı, halam 'bırak kadını' dedi. Babam gelince biraz korktu. Babam 'dağ başımı burası, indir kadını' diye bağırınca 'tamam ablacım sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz' dedi sağla çekip indirdi. Biz EBRU ŞALLI'yı aracımıza alana kadar Uğur Akkuş yola koyulmuştu."

Neden korudu

Yaşanan olayın ardından Uğur Akkuş’la ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Ünlü işadamının daha önce karıştığı kavga nedeniyle cezaevine girdiği, pandemi sürecinde ‘koronavirüs izni’ kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Akkuş herhangi bir şiddet olayına karışırsa yeniden cezaevine dönecek. Ebru Şallı’nın da bu yüzden eşinden şikâyetçi olmadığı söyleniyor.