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'Aslı Hanım hamile misiniz?' Benim için yeni bir dönem...

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Sırça
Aslı Hanım hamile misiniz Benim için yeni bir dönem...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:59

Geçen ay Berkin Gökbudak’la evlenen Aslı Enver, önceki akşam rol aldığı “Sırça” oyunu sonrası soruları yanıtladı.

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“Oyunumuz harika gidiyor. Seyirci çok severek izliyor. Biletlerimiz her oyunda hemen tükeniyor.

Gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diyen Aslı Enver, sürpriz evliliğiyle ilgili soruya “Evlilik iyi. Güzel bir şey yani. Her şey yolunda, çok mutluyuz” yanıtını verdi.

Ünlü oyuncuya hamileliği de soruldu. Enver’in yanıtı şöyle oldu: “Benim için yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz, daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de henüz çok erken.”

Aslı Hanım hamile misiniz Benim için yeni bir dönem...

SÜRPRİZ EVLİLİK

38 yaşındaki Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir karala nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından "Evet" notuyla duyurmuştu. Aslı Enver'in bebek beklediği çiftin bu sebeple de nikahı öne çektiği iddia edilmişti.

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Tüm planlar değişti...Aslı Enver hamile... Önce bebek sonra nikah
#ASLI ENVER#BERKİN GÖKBUDAK
Tüm planlar değişti...Aslı Enver hamile... Önce bebek sonra nikah! Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Sırça

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