'Aslı Hanım hamile misiniz?' Benim için yeni bir dönem...

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“Oyunumuz harika gidiyor. Seyirci çok severek izliyor. Biletlerimiz her oyunda hemen tükeniyor.



Gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diyen Aslı Enver, sürpriz evliliğiyle ilgili soruya “Evlilik iyi. Güzel bir şey yani. Her şey yolunda, çok mutluyuz” yanıtını verdi.



Ünlü oyuncuya hamileliği de soruldu. Enver’in yanıtı şöyle oldu: “Benim için yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz, daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de henüz çok erken.”



38 yaşındaki Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir karala nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından "Evet" notuyla duyurmuştu. Aslı Enver'in bebek beklediği çiftin bu sebeple de nikahı öne çektiği iddia edilmişti.