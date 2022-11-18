Hazal Subaşı: Kör olacağıma inanıyorum

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Hazal Subaşı, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de yayınlanan “Empati” programına konuk oldu. Hazal Subaşı, çocukluktan gelen büyük travmasını anlattı. Oyuncu, gördüğü eski bir rüyanın hâlâ etkisinde olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Karanlık benim için biraz farklı bir şeyi çağrıştırıyor. Zifiri karanlıktan aşırı korkuyorum, o an kör olacağıma inanıyorum. Küçükken gördüğüm rüyadan kaldı bu. Rüyamda duşta kalıyordum.Elektrikli şofben atıyordu. Anneme bağırıyordum ‘şalteri kaldır’ diye. Annem ‘elektrik gitmedi ki’ diyordu. O rüyayla uyandıktan sonra 6 ay saçımı yıkarken gözümü kapatmadım. O gün başladı korkum ve sürüyor.”
AŞKA İNANMIYORUM
Hazal Subaşı ayrıca hiç âşık olmadığını itiraf etti: “Aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Henüz âşık olmadım. Aşkın o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Belki de yaşımla da ilgilidir. Aşk çok dile düştü.”