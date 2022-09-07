Hazal Subaşı: Plansız ve anlık yaşıyorum

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“Kasaba Doktoru” adlı diziyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Kendisini “rahat, eğlenceli ve çalışkan” olarak tanımlayan Subaşı, “Hayatı kafana göre yaşayanlardan mısın, yoksa planlı mıdır her şeyin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim oluşursa da genelde kısa süre sonra başka bir rutin bulurum kendime.”

Oyuncu, aşkın hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı: “İlişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum her şeyi ve dengeyi buluyorum.”

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