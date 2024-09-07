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2022 yÄ±lÄ±nda meme kanserini yenen, geÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda ise beynindeki tÃ¼mÃ¶r nedeniyle ameliyat masasÄ±na yatan Åžimal'den kÃ¶tÃ¼ haber geÃ§tiÄŸimiz hafta geldi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, kanserin beyin zarÄ±na metastaz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

'TÃœM AÄ°LE YIKILDIK'

Åžimal, saÄŸlÄ±k durumunu sosyal medya hesabÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

"DostlarÄ±m Ã§ok kararsÄ±zdÄ±m bu haberi paylaÅŸma konusunda fakat Dm kutusu doldu taÅŸtÄ±. Hepiniz, sesim Ã§Ä±kmayÄ±nca merak ettiniz haklÄ± olarak. Bana da hak verin tÃ¼m aile olarak yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z tam toparlandÄ±k derken bir daha... Ã–zetle ve maalesef ki yine yakaladÄ± bu hastalÄ±k beni. Bu sefer de beyin zarÄ±ma metastaz yaptÄ±. Bizi mutlu eden ÅŸey ise, erken teÅŸhis etmiÅŸ olmamÄ±z. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ iÅŸin tedavileri baÅŸlayacak onkoloÄŸum ilaÃ§larÄ± gÃ¼Ã§lendirecek. Ä°nÅŸallah yine aranÄ±za dÃ¶neceÄŸim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacaÄŸÄ±m. Arayan soran, mesajlarÄ±yla bana gÃ¼Ã§ veren herkese ÅŸimdiden Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin! "

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'BEN O HAVUZA HÄ°Ã‡ GÄ°REMEDÄ°M'

Vakit kaybetmeden Ä±ÅŸÄ±n tedavisine baÅŸlayan Åžimal, dÃ¼n evinden bir video paylaÅŸtÄ±. LÃ¼ks villayÄ± gÃ¶ren bazÄ± takipÃ§ileri "Ne gÃ¼zel havuzlu evde oturuyorsun" yorumlarÄ± yaptÄ±.

Åžimal'den ise yanÄ±t gecikmedi:

"Ah be arkadaÅŸlar ben o havuza hiÃ§ giremedim. Allah her ÅŸeyden Ã¶nce saÄŸlÄ±k versin ki, gÃ¶rdÃ¼klerimizi yaÅŸamayÄ±, tatmayÄ± nasip etsin. UnutmayÄ±n gerÃ§ekten Ã¶nce saÄŸlÄ±k her ÅŸey boÅŸ..."

'DUALARINIZLAÂ AYAKTAYIM'

Åžimal, 17 Ocak'ta geÃ§irdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k operasyondan 9 gÃ¼n sonra bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±:

"Her geÃ§en gÃ¼n daha iyi oluyorum ÅŸÃ¼kÃ¼r. Haftaya Ä±ÅŸÄ±n tedavisi baÅŸlÄ±yor, sonra akÄ±llÄ± ilaÃ§larÄ± kullanacaÄŸÄ±m. Yorucu bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyorum ama his isyan etmiyorum. Yaradana teslimim. Kendimi iyi hissettikÃ§e sizleri bilgilendireceÄŸim. Bol bol dinleniyorum ÅŸimdilik. Bu arada gÃ¼zel dualarÄ±nÄ±zla ayaktayÄ±m Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim hepinize. Kocaman Ã¶pÃ¼yorum hepinizi, kendinize Ã§ok iyi bakÄ±n"Â

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