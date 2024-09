Haberin Devamı

2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan Şimal'den kötü haber geçtiğimiz hafta geldi. Ünlü şarkıcı, kanserin beyin zarına metastaz yaptığını duyurdu.

'TÜM AİLE YIKILDIK'

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat Dm kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin! "

'BEN O HAVUZA HİÇ GİREMEDİM'

Vakit kaybetmeden ışın tedavisine başlayan Şimal, dün evinden bir video paylaştı. Lüks villayı gören bazı takipçileri "Ne güzel havuzlu evde oturuyorsun" yorumları yaptı.

Şimal'den ise yanıt gecikmedi:

"Ah be arkadaşlar ben o havuza hiç giremedim. Allah her şeyden önce sağlık versin ki, gördüklerimizi yaşamayı, tatmayı nasip etsin. Unutmayın gerçekten önce sağlık her şey boş..."

'DUALARINIZLA AYAKTAYIM'

Şimal, 17 Ocak'ta geçirdiği büyük operasyondan 9 gün sonra bu fotoğrafı paylaşmıştı:

"Her geçen gün daha iyi oluyorum şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor, sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama his isyan etmiyorum. Yaradana teslimim. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim. Bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum hepinizi, kendinize çok iyi bakın"

