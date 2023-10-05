Güzelliği ile 80'lere damga vurmuştu... Harika Avcı yıllar sonra görüntülendi

Haberin Devamı

Oyuncu Harika Avcı bir süredir abisinin kaybı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı ve kötü olan ekonomik durumu nedeniyle kirasını dahi ödeyemediği haberleri ile gündemdeydi.

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi.

Köpeğini gezdirirken 2.Sayfa tarafından görüntülenen Avcı, sağlığıyla ilgili sorulara "İyiyim. Bomba gibiyim" yanıtını verdi.

Bir süredir dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Avcı, abisinin de hayatta olduğunu söyledi.

Sanatçının ev sahibi ise "Kendisinden haber alamayınca kapıcıdan bakmasını istedik. Kapıcılara da kapıyı açmadı. Biz de karakola ve savcılığa gittik. Arama kararı çıkartarak çilingirle eve gittik. Eve girerken birden kapının arkasından çıkıp 'Ne yapıyorsunuz, evi mi gasbediyorsunuz?' diyerek bağırdı. Sonra da kapıyı yüzümüze kapattı" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Film gibi bir hikaye



Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, 26 haziran 1965 yılında İzmir'de doğdu. Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir.

Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir. Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Adını Gönül Yazar, burnunu ve göğüslerini doktor Onur Erol, kilosunu Muzaffer Kuşhan, imajını ünlü fotoğrafçı Erol Atar değiştirir.

Haberin Devamı

Kuveytli trilyoner Bedii Cihanel, Harika Avcı'nın basına yansıyan en zengin sevgililerinden ilki olarak kabul edilir.

İş insanı Reha Süren tarafından Londra'ya lisan ve lady'lik okuluna gönderilir. Avcı bir ay İngiltere'ye diğer ay Amerika ya da Fransa'giderek bir lady gibi yaşar. Bir yıl süren bu aşktan geriye lady Harika Avcı kalır. Denizli'nin sayılı zenginlerinden işadamı Kadir Aksu ile 8 yıl birlikte olur. Emirgan'daki köşk de bu cömert sevgilinin bir hediyesidir. Harika Avcı bir dönem 1980li yılların Türk Sineması'na seksi yıldız olarak damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı ve prodüktörlüğünü,Neşe Karaböceğin ve Gülden Karaböceğin kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır.

Haberin Devamı

Harika Avcı, Kendisinden 20 yaş küçük menajeri ve bilgisayar yazılımcısı İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009 da evlendi.