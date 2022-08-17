'Harika Avcı öldü' haberleri ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi...

Haberin Devamı

Bir YouTube programında kendisinden söz edilmesine sinirlenen Avcı, tepkisini şu açıklamayla dile getirdi:

“Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de ‘Ulaştım programa gelecek’ dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da ‘Geleceğim’ dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor. Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. En büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür.”

Harika Avcı ayrıca “kendisine oynanan oyunlar” yüzünden mesleğinden uzak kaldığını açıkladı: “Neden ortalarda olmadığım ve özel hayatım kimseyi alakadar eden bir mevzu değil. Dünden bugüne üzerime oynanan oyunları konuşun, yazın. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın.”