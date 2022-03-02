'Hande Yener'in kurşun döktürmesi lazım'

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Zaman zaman nazar değer insanlara... Olmadık işler getirir insanın başına. Hande Yener mesela. Geçtiğimiz ay, ayak parmağını kırdı. Çok göz önündeydi, kıyafetleriyle her hafta gündeme geliyordu. Sonra birden bu talihsiz olayı yaşadı. Nazar değdi yani. Ama o haliyle sahneye çıktı, ödül törenlerine katıldı, hatta tekerlekli sandalyesinden kalkıp şarkı bile söyledi.



ONUN ŞOVLARINI ÖZLEDİK



Uzun bir aradan sonra geçen akşam bir ödül törenine katıldı Hande Yener. Bu kez ayağı sargılıydı! Kedisi ayağına çay dökmüş. O da pansumanlı bir şekilde törene gelmiş. Biz iddialı Hande’yi özledik. Biz onun şovlarına çok alıştık. O yüzden hemen kurşun döktürmesi lazım Hande Yener’in, hemen!