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'Hande Yener'in kurşun döktürmesi lazım'

#Hande Yener#Şarkıcı#Orkun Ün
Hande Yenerin kurşun döktürmesi lazım
Orkun Ün

Hande Yener önceki akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Best Of Europe Awards” gecesine ayağı sargılı bir halde katıldı. Kısa süre önce de ayak parmağı kırılan şarkıcının üst üste yaşadığı talihsiz olayları Orkun Ün kaleme aldı.

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Zaman zaman nazar değer insanlara... Olmadık işler getirir insanın başına. Hande Yener mesela. Geçtiğimiz ay, ayak parmağını kırdı. Çok göz önündeydi, kıyafetleriyle her hafta gündeme geliyordu. Sonra birden bu talihsiz olayı yaşadı. Nazar değdi yani. Ama o haliyle sahneye çıktı, ödül törenlerine katıldı, hatta tekerlekli sandalyesinden kalkıp şarkı bile söyledi.

ONUN ŞOVLARINI ÖZLEDİK

Uzun bir aradan sonra geçen akşam bir ödül törenine katıldı Hande Yener. Bu kez ayağı sargılıydı! Kedisi ayağına çay dökmüş. O da pansumanlı bir şekilde törene gelmiş. Biz iddialı Hande’yi özledik. Biz onun şovlarına çok alıştık. O yüzden hemen kurşun döktürmesi lazım Hande Yener’in, hemen!

Hande Yenerin kurşun döktürmesi lazım


30 OCAK

Ayak parmağı kırılan Hande Yener, 30 Ocak’ta tekerlekli sandalyeyle ödül törenine katılmıştı.

Hande Yenerin kurşun döktürmesi lazım


28 ŞUBAT

Hande Yener önceki gün katıldığı törenden iki ödülle ayrıldı. Şarkıcı hem ‘yılın en iyi kadın pop sanatçısı’, hem de Tepki ile “Olmazsan Olmaz” şarkısında yaptığı feat’le ‘en iyi feat şarkısı’ ödülünü aldı.

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