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Hande Erçel'i çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

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#Hande Erçel#Sıla#Zeynep Beşerler
Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 08:21

Hande Erçel 29’uncu yaşını önceki gece Beykoz’daki bir mekânda arkadaşlarıyla kutladı.

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Çıkışta “Yeni yaşımı kutladık. 29’uncu yaşımda sağlık, huzur, mutluluk ve bol bol proje olsun inşallah” diyen Erçel, muhabirlerin “Estetikleriniz çok konuşuluyor, neler yaptırdınız?” sorusuna sinirlendi.

Oyuncu, “Yapmayın Allah aşkına! Bu nasıl saçma soru? Ne güzel sohbet ediyorduk” diyerek aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ADI OKUDUĞU SINIFA VERİLDİ

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, Öğretmenler Günü’nde 1958-1965 yılları arasında okuduğu İstanbul Erkek Lisesi’ndeydi.

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Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

Sanatçı, “Erol Evgin Salonu” adı verilen dersliğin açılışı için lise yönetimi ve öğrencilerle bir araya geldi. Evgin, dersliğe öğrencilerin söylediği “Söyle Canım” şarkısı eşliğinde girdi. Duygu dolu anlar yaşayan sanatçı, “Beni çok duygulandırdınız. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

SILA ANITKABİR'DE

SILA, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Atatürk’ü ziyaret etti.

Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

25 Kasım’daki Ankara konseri için başkente bir gün önceden giden sanatçı, orkestrasının şefi Burak Erkul ile Anıtkabir’i ziyaret edip Ata’nın mozolesine çiçek koydu. Sanatçı, fotoğrafını Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Çocuk gibi kıyafetlerimi hazırladım 2 gün evvelden. Senin karşına jilet gibi çıkılmaz da nasıl çıkılır?”

KADINLARIN OYUNU

“Zorla Güzellik Olmaz” oyunun ilk gösterimi önceki akşam BKM Tiyatro’da sahnelendi.

Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

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Yönetmenliğini Celal Tak’ın üstlendiği Neslihan Yeldan, Sinem Uslu, Fatma Toptaş, Gü meç Alpay, Gülçin Hatıhan, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt, Aytek Önal rol aldığı oyun, kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliğini komik bir dille anlatıyor. Oyunun ilk gösterimine birçok ünlü isim de katıldı. Seyirciden tam not alan oyun, ayakta alkışlandı. (Sayit DURMAZ)

Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

Ahmet Ümit - Tolga Tekin - Celil Nalçakan - Derya Beşerler - Zeynep Beşerler

DÜNYA 2'NCİSİ OLDU

Karaca Asya Kayalar, Lübnan’da düzenlenen Miss Ambassador Of Peace And Beauty Güzellik Yarışması’nda dünya 2’ncisi oldu.

Hande Erçeli çıldırtan soru: Ne güzel konuşuyorduk

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Kayalar ayrıca ‘en güzel gülen model’ olarak da seçildi. Kayalar, “Ülkemi temsil edip başardım, çok mutluyum” dedi. Model, yarışmadan 250 bin TL ödül de kazandı.

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#Hande Erçel#Sıla#Zeynep Beşerler

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