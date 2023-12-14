Hadise'nin 'U' dönüşü

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BEBELERİ PİSTEN ALALIM

Hadise, Fenerbahçe Ülker’deki konserinin ardından konser görüntüsü paylaşıp altına “Bebeleri pistten alalım” yazdı. Ece Seçkin üzerine alındı, cevap verdi. İrem Derici, Seçkin’e destek mesajı attı. Bunlar olup biterken “bebeler” sözünün asıl hedefinin Aleyna Tilki olduğu konuşuluyordu.

BİZDEN POLEMİK ÇIKMAZ!

Sonunda Hadise sert bir U dönüşü yaptı ve birdenbire meslektaş âşığı kesilerek şöyle dedi: “Aleyna da, İrem de, Ece de dinlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Bizden o polemik çıkmaz arkadaşlar.” Meslektaşlarına “bebeler” diyen polemiği başlatan sen ama polemik çıkarmaya çalışan başkaları!