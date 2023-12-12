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Hadise'nin o sözleri Ece Seçkin'e mi, Aleyna Tilki'ye mi?

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#Hadise#Aleyna Tilki#Ece Seçkin
Hadisenin o sözleri Ece Seçkine mi, Aleyna Tilkiye mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 08:05

Bir döneme damga vuran “Bebeleri pistten alın” tartışması Hadise’nin yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu. Cevap, Ece Seçkin’den geldi. Peki asıl hedef Aleyna Tilki miydi?

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ECE SEÇKİN YANIT VERDİ

Gösteri dünyasındaki “bebeler” tartışması yine alevlendi. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir konser veren Hadise geceden fotoğraflarını paylaştı ve altına da “Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım” yazdı. Sosyal medyada göndermenin Aleyna Tilki’ye olduğu yorumları yapıldı. Birkaç gün sonra aynı salonda sahneye çıkan Ece Seçkin de konser fotoğraflarını paylaşıp bu kez altına “Ezhel de ‘Bebeler her b.ku biliyolar, boşuna yapıcan bize lolo’ diyerek yanıtlamıştı” yazdı.

Hadisenin o sözleri Ece Seçkine mi, Aleyna Tilkiye mi

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: MENAJERDEN YANA MI TAVIR ALDI?

Asıl mesele, Hadise’nin durduk yere neden böyle bir kışkırtmaya girdiği. Eğer o kişi Aleyna Tilki ise zamanlama örtüşüyor. Çünkü Aleyna konser veremediği için ağlamaklı, hatta sinkaflı açıklamalar yaptığı bir süreçte. Bu yüzden menajeri Haluk Şentürk’le de birbirine girdi.
Haluk Şentürk esas olarak Hadise’ninmenajeri. Son dönemde Aleyna Tilki’yle yaşadığı gerilimde acaba Hadise ondan yana mı tavır aldı da bebeler çıkışını yaptı?

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Gözden KaçmasınBebeler yine pistteBebeler yine pistteHaberi görüntüle

ORKUN ÜN YAZDI:  ABLALARDAN DESTEK YOK

Çok belli değil mi, Aleyna’nın ‘kariyer yönetimi’ sorunu yaşadığı? Hadise’nin konser sonrası yaptığı “Bebeleri pistten alalım” paylaşımından sonra bir kez daha anlamıştır Aleyna; ona bu sektördeki ablalarından destek yok...

Gözden KaçmasınKariyer yönetimi problemi varKariyer yönetimi problemi varHaberi görüntüle

 

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#Hadise#Aleyna Tilki#Ece Seçkin

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