Hadise'nin o sözleri Ece Seçkin'e mi, Aleyna Tilki'ye mi?

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ECE SEÇKİN YANIT VERDİ

Gösteri dünyasındaki “bebeler” tartışması yine alevlendi. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir konser veren Hadise geceden fotoğraflarını paylaştı ve altına da “Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım” yazdı. Sosyal medyada göndermenin Aleyna Tilki’ye olduğu yorumları yapıldı. Birkaç gün sonra aynı salonda sahneye çıkan Ece Seçkin de konser fotoğraflarını paylaşıp bu kez altına “Ezhel de ‘Bebeler her b.ku biliyolar, boşuna yapıcan bize lolo’ diyerek yanıtlamıştı” yazdı.

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: MENAJERDEN YANA MI TAVIR ALDI?

Asıl mesele, Hadise’nin durduk yere neden böyle bir kışkırtmaya girdiği. Eğer o kişi Aleyna Tilki ise zamanlama örtüşüyor. Çünkü Aleyna konser veremediği için ağlamaklı, hatta sinkaflı açıklamalar yaptığı bir süreçte. Bu yüzden menajeri Haluk Şentürk’le de birbirine girdi.

Haluk Şentürk esas olarak Hadise’ninmenajeri. Son dönemde Aleyna Tilki’yle yaşadığı gerilimde acaba Hadise ondan yana mı tavır aldı da bebeler çıkışını yaptı?

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Gözden Kaçmasın Bebeler yine pistte Haberi görüntüle

ORKUN ÜN YAZDI: ABLALARDAN DESTEK YOK

Çok belli değil mi, Aleyna’nın ‘kariyer yönetimi’ sorunu yaşadığı? Hadise’nin konser sonrası yaptığı “Bebeleri pistten alalım” paylaşımından sonra bir kez daha anlamıştır Aleyna; ona bu sektördeki ablalarından destek yok...