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Hadise'nin şikayetçi olduğu Seren Serengil, Ebru Gündeş’i şahit gösterdi

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#Seren Serengil#Hadise#Ebru Gündeş
Hadisenin şikayetçi olduğu Seren Serengil, Ebru Gündeş’i şahit gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:56

HADİSE, kendisi için Reza Zarrab’la ilişki yaşadığına ilişkin açıklamada bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil’den şikâyetçi oldu.

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Şikâyetin ardından savcılık, Seren Serengil hakkında soruşturma başlattı. Seren Serengil, soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Seren Serengil, yaklaşık 3 saat adliyede kaldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Hadise’nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Serengil, “Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab’la yaşadığı yasak aşkla alakalı vermiş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş’in avukatı ve Ebru Gündeş’i şahit olarak gösterdik” dedi.

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Köfn’den Bach’lı yanıt

Seren Serengil, dijital müzik platformlarında 2022’nin en çok dinlenen şarkısı “Bi’ Tek Ben Anlarım”a imza atan Köfn grubuyla da karşı karşıya geldi. Serengil, Köfn için “İlk kez duydum ben. Kimse bunları dinlemez” dedi. Bu sözlerin ardından eleştirilen Serengil, sosyal medyada açıklama yaptı: “Dinlemediğim bir müzik türünün şarkıcılarını bilmek zorunda değilim. Şimdi bu loser’lara soracağım, Sebastian Bach kim biliyor musun? Gidip Google’a sarılacaklar” Bu açıklamaya Köfn grubu, Bach eseri çalarak yanıt verdi.

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