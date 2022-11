Konuşmaları ortaya çıkmıştı... Film tadında bir Hadise!

Haberin Devamı

FİLM TADINDA BİR HADİSE!

Gerçek olaylara dayanan filmlerin sonunda kahramanların şimdi ne yaptıkları anlatılır ya bazen... Hadise meselesine yeni başlayacaklar için gelin biz de durum güncellemeli bir toparlama yapalım.

◊ Kaan Yıldırım:

Hadise ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında “Kaan’ı rahatlatmak için yaptım” diye adı geçen oyuncu. Olaylar gelişirken Hadise’nin sevgilisiydi, evliliğe yürüyorlardı. Dedikodular ilk patlak verdiğinde ilişkisini savundu. Hadise’nin arkasında durdu. Sonra her ne oldu, her ne duydu, her ne gördüyse...

Birdenbire ortadan kayboldu.

Bütün bu hikâyede belki de dünyası başına en çok yıkılan oydu. Aslında bu mevzunun çok ekmeğini yiyebilecekken, her söylediği çarşaf çarşaf gündem olabilecekken bir daha hiç konuşmadı. Hadise-Mehmet Dinçerler ilişkisi başlayınca sadece tek bir kez “Midem bulanıyor” gibisinden bir paylaşım yaptı.

ŞİMDİ NE YAPIYOR:

Olaylardan aylar sonra Pınar Deniz ile bir ilişkiye başladı. Şimdi yeni aşkıyla el ele görüntülendiklerinde mahcup mahcup gülücükler atıyor.

◊ Kaynana Nezihe Dinçerler:

En başından beri oğlunun Hadise’yle evliliğine karşı olduğu bir sır değildi. Ama oğluna laf geçiremedi, izdivaca engel olamadı. Bu süreç zarfında 3.5 milyon liralık nikâh yüzüğünden dolayı ailenin birbirine girmesi gibi krizlerle boğuştu.

ŞİMDİ NE YAPIYOR:

Boşanmadan sonra Mehmet Dinçerler’in 2013’te attığı bir tweet gündem oldu: “Aşkın ömür boyu sürdüğüne inanabilirim ama sadece adı ‘anne’ ise...” Okuyup okuyup tadını çıkarıyor.

◊ Reza Zarrab:

Ünlü kadınlara zaafı pahalıya patladı. Olayların ardından karısından boşanmak zorunda kalmasının yanında, Ebru Gündeş’te bıraktığı iddia edilen paralar da elden gitti. İddiaya konu olan yazışmalarda Hadise’ye “Kendini de yaktın, beni de” demesi bu yüzden.

ŞİMDİ NE YAPIYOR:

Vaziyetin baş müsebbibi olarak velayeti kurtarma derdinde. 10 yaşındaki kızını alabilmek için Ebru Gündeş’e dava açtı. Fakat işi zor görünüyor, çünkü Türk yasaları bu konuda çok katı.

◊ Mehmet Dinçerler:

Bütün bu olaylarda kafası en karışık olan kişi. Kendisini Türkiye’nin en seksi ve popüler şarkıcısıyla önce sevgili, sonra evli olarak buldu. Bu evlilikle birlikte Reza Zarrab olayının üzerine sünger çekildi. Fakat 5 ay içinde neye uğradığını bile anlayamadan “kadın ve özgürlük düşmanı” ilan edilmiş halde dul kaldı. Halbuki bu oldu bittiye kadar Türkiye’nin en parlak playboy’larından biriydi...

ŞİMDİ NE YAPIYOR:

Kuyruğu dik tutmak için yeni sevgili olayına girdi: Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain. Farkında mısınız: Yine şarkıcı, yine ünlü... Sırf bu bile kafa karışıklığının geçmediğini, son 1 yılda başına ne geldiğini anlamadığını gösteriyor.

◊ Ebru Gündeş:



Kaan Yıldırım’la birlikte mevzunun diğer mağduru. Üstelik onun başına gelen çift taraflı ihanet. Fakat tam bir Demir Leydi. Başına gelenler karşısında ne bir açıklama, ne bir paylaşım, ne bir hezeyan, ne bir üzgünlük ya da kızgınlık belirtisi... İçten içe ne yaşadığı bilinmez ama insanların önünde mimik bile sergilemedi. Derhal boşandı. Artık “O Ses Türkiye”de ya kendisi ya Hadise olacaktı. Yine dışarıya hiç renk vermeden, “usulüne uygun” şekilde, içeriden... Onu da halletti.

ŞİMDİ NE YAPIYOR:

Adı bir süre Iraklı hayranı Rassan Khoshnaw ile anıldı, hatta gizlice evlendikleri bile iddia edildi. Birkaç gün önce ayrıldıkları iddiası ortaya atıldı. Zaten biraz zor bir ilişkiydi. Hem adam kendisinden 19 yaş küçük hem de ne o öyle: Gitti İranlı, geldi Iraklı... Yine de hiçbir şey belli olmaz tabii.

◊ Hadise:

Bazı karakterlerin birbiriyle hiç alakası, teması yok. Ama bütün bu ilişkiler ağının tam ortasındaki kişi Hadise: Kaan Yıldırım’ı şoka sokan da... Ebru Gündeş’i bu hale koyan da... “O Ses Türkiye”de jüri krizi çıkmasına neden olan da... Dinçerler ailesini birbirine katan da... Söylenenler doğruysa Reza’yı da kendisini yakan da...

ŞİMDİ NE YAPIYOR:

“Böyle bir şey olmadı, iftira, yalan” diyeceğine “Özel hayatıma müdahale, şantaj, tehdit” diyor, meseleyi bir kadınlık davası olarak sunmaya çalışıyor. Orada yanılıyor HADİSE. Çünkü bu bir “özel”se bile sadece kendisinin değil, yukarıda adı geçen herkesin özeli.