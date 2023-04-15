Hadise'den tepki: Benim üzerimden kimse prim yapmasın

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Hadise, ‘en iyi kadın şarkıcı’ ödülünün sahibi oldu. “Ferhat” isimli yeni şarkısını çıkaran Hadise tören sonrası soruları yanıtladı.

“Şarkıdaki ‘Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim” sözlerine istinaden, ‘Eşiniz Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından fotoğraf paylaştı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? sorusuna şarkıcı, “Benim için kapanan bir konunun gündem olması, enteresan. Benim yorum yapacağım bir konu değil. Hadise üzerinden kimse prim yapmasın” diye yanıt verdi.

Özel hayatımı konuşmuyorum

Afra Saraçoğlu gecede ‘en iyi çıkış yapan kadın oyuncu’ ödülünü aldı. Eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan oyuncu “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” dedi.

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Ayşe ne zaman isterse

Doğu Demirkol, yaklaşık 1 aydır Oya Başar ve Levent Kırca’nın kızları Ayşe Kırca’yla aşk yaşıyor. Sevgililer önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Demirkol, “Doğu dizisinde kendi hayatınızdan kesitleri aktarıyorsunuz. Bir sonraki sezonda Ayşe Hanım’ı da görür müyüz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Neden olmasın? Teklifim kendisine her zaman açık. Kendisi ne zaman isterse. Onun inisiyatifinde.” (Behlül AYDIN)

Siyah beyaz aşk

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çifti aşk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Çift, son olarak siyah beyaz bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok beğeni alan kareye ünlü isimler de kalp ve nazar boncuğu emojisi ile yorum yaptı.

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Senaryoları değerlendiriyorum

Tolga Sarıtaş önceki akşam sevgilisi Zeynep Mayruk ile Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Oyuncu, “Bu aralar dinlenme modundayım” dedi. Sarıtaş, gelen teklifleri değerlendirdiğini de dile getirdi: “Gönlümüze göre bir şey olursa inşallah diyelim. Şu an elimde olan birkaç tane senaryo var. Eğer anlaştığımız olursa zaten haberiniz olacaktır.” (Behlül AYDIN)



