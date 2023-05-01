Gördüğüne neden inanmıyorsun? Söyleşide gerginlik

El ele pozlar veren çift, sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle de ‘sorun yok’ mesajı verdi.ÇİFTİ GEREN SORU
Ardından Bakü
Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılan çift, gelen bir soru üzerine gergin anlar yaşadı.
Bir katılımcının ihanet iddialarını sorması üzerine Neslihan Atagül " Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?” diye yanıt verince araya eşi Kadir Doğulu girdi.NELER YAŞANMIŞTI?
Kadir Doğulu’nun bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video kafaları karıştırdı.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan Oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.