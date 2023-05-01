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Gördüğüne neden inanmıyorsun? Söyleşide gerginlik

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Bakü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 17:23

Alaçatı’da iki kadınla samimi şekilde görüntülenen ve bir başka kadınla da dini nikâhla evlendiği öne sürülen Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’le birlikte Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü’ye gitti.

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 El ele pozlar veren çift, sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle de ‘sorun yok’ mesajı verdi.

Gördüğüne neden inanmıyorsun Söyleşide gerginlik


ÇİFTİ GEREN SORU
Ardından Bakü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılan çift, gelen bir soru üzerine gergin anlar yaşadı.
Bir katılımcının ihanet iddialarını sorması üzerine Neslihan Atagül " Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?” diye yanıt verince araya eşi Kadir Doğulu girdi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Kadir Doğulu’nun bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video kafaları karıştırdı.
Gördüğüne neden inanmıyorsun Söyleşide gerginlik

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

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Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan Oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Gözden KaçmasınKadir Doğulunun görüntüleri olay oldu... Hiç şaşırmadım, belliydiKadir Doğulu'nun görüntüleri olay oldu... Hiç şaşırmadım, belliydi!Haberi görüntüle

 

 

 

 

 

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