Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, mahalleden kovuldu

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Güney#Ece Güney#Esenyurt
Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, mahalleden kovuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 11:45

Esenyurt’ta sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen kadın, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. “Seni bu mahallede istemiyoruz” diyen vatandaşlar Güney’e tekrar saldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi gecesi Ece Güney’in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney’i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti. Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi.

Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, mahalleden kovuldu

Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney’i görünce deliye döndüler. “Seni bu mahallede istemiyoruz” , “Git buradan” diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney’in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözden Kaçmasın

Gökhan Güney hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da yanıt verdi: Bu kadın hastaGökhan Güney hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da yanıt verdi: Bu kadın hasta!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güneyin gelini Ece Güney binayı yaktıBina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güney'in gelini Ece Güney binayı yaktı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Güney#Ece Güney#Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan