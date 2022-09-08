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Gökhan Güney hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da yanıt verdi: Bu kadın hasta!

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#Gökhan Güney#Neler Oluyor Hayatta#Kanald
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 17:55

Kanal D’nin hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına sanatçı Gökhan Güney bağlandı. Ünlü ismin eski gelini kendisi hakkında “"Kayınpederim şantajla sekiz dairemi üzerine aldı." demişti. Güney hakkında çıkan iddialara "İddiaların tamamı asılsız. Bu kadın hasta…" sözleriyle yanıt verdi.

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"Bu anlatılanların hepsi yalan.”
Gökhan Güney eski gelininin iddialarının tamamının asılsız olduğunu belirterek "Bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta. Evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer sekiz tane ev varsa, derler ya “Giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım”. Yemin ediyorum öyle bir şey yok." sözleriyle isyan etti. Oğlunun vefatından önce eşi Ece Güney'e bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney "Ona bir tane daire bıraktı. Onu da satmasın diye teyzesinin üstüne bırakmıştı. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da parayı kumarda yemiş." dedi.

Gökhan Güney hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da yanıt verdi: Bu kadın hasta


Gökhan Güney’den şantaj açıklaması…
Ece Güney'in iş insanı sevgilisinin kendisini aradığını söyleyen Gökhan Güney, olayın tam tersi olduğunu ve eski gelininin kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Hatta iş insanının Ece Güney'i mahkemeye verdiğini ve Ece Güney'in hapis cezası aldığını da ekledi. "Elimde belgeler var, bunlar açıklanacak gibi değil. Hepsini kanıtlayacağım ve basına vereceğim. Ömrümden bir gün dahi kalsa bunu yapacağım." diyen Gökhan Güney, Ece Güney'in uygunsuz sitelerle bağlantılı olduğunu da öne sürdü.
Gökhan Güney hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da yanıt verdi: Bu kadın hasta


Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de…

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