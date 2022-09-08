Gökhan Güney hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da yanıt verdi: Bu kadın hasta!

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"Bu anlatılanların hepsi yalan.”

Gökhan Güney eski gelininin iddialarının tamamının asılsız olduğunu belirterek "Bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta. Evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer sekiz tane ev varsa, derler ya “Giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım”. Yemin ediyorum öyle bir şey yok." sözleriyle isyan etti. Oğlunun vefatından önce eşi Ece Güney'e bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney "Ona bir tane daire bıraktı. Onu da satmasın diye teyzesinin üstüne bırakmıştı. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da parayı kumarda yemiş." dedi.



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