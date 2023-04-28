Genç oyuncu anne oluyor

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la geçen sene evlenen ünlü oyuncu önceki gün baby shower partisi düzenledi. Tosun partiden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Fıtık ettiler

Nedim Saban hastanelik oldu. Fıtık teşhisi konulan tiyatrocu, esprili bir paylaşımla bir süre dinleneceğini duyurdu: “Fıtık ettiler! Şimdilik ameliyat yok. Bir süre telefon, sosyal medya, prova filan yok. ‘Benim kayınvalide Taşdelen suyunu Afyon’da şifalı su ile karıştırıp, içine turşu ve çiğ dana eti bırakıp her gün öyle yıkandı’ diye yorumlar da yok lütfen.”

Haberin Devamı

Festival tarzı için kesenin ağzını açtı

Coachella Festivali’ne katılan Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın tarzı sosyal medyada gündem olmuş, genç kadın Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’na benzetilmişti.

Altunkaya’nın seçimleri kadar tarzı için yaptığı harcamalara da çok sayıda yorum yapıldı. Altunkaya, festival için seçtiği pantolona 16 bin 157 TL, gözlüğe ise 13 bin 400 TL ödedi.

3 senedir kutlamıyordum

Onur Büyüktopçu yeni yaşını önceki akşam Nişantaşı Cabbar’da kutladı. Partiye Nergis Kumbasar, Pelin Öztekin ve Cem Belevi de katıldı. Objektiflere misafirleriyle poz veren Büyüktopçu, “Arkadaşlar ben 3 senedir doğum günü kutlamıyordum. Bu akşam çok sevdiğim dostlarımla güzelce bir eğlenelim dedik” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Hayatımda görmedim

İtalyan basını Can Yaman’ın İspanyol spiker Eva Gini ile aşk yaşadığını iddia etti. Adı eski kaleci Iker Casillas ile de anılan Gini, jet hızıyla yanıt verdi.

Instagram’da açıklama yapan Eva Gini, “Can Yaman’ı hayatım boyunca hiç görmedim. Lütfen yalan haberleri bırakın” dedi.

İddialı Yasmin

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada da iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil önceki gün de Instagram sayfasına bikinili karelerini yükledi. Yasmin Erbil’in düzgün fiziğini sergilediği bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.