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Gece kulübü görüntüleri çok konuşulmuştu... Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu el ele

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Azerbaycan
Gece kulübü görüntüleri çok konuşulmuştu... Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu el ele
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 16:01

Gece kulübünde çekilen görüntüleri olay olan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile Azerbaycan'a gitti. İkili günler sonra birlikte poz verdi.

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Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

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Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan Oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

İhanet haberleriyle gündemde olan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile Azerbaycan'a gitti.

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Çift katıldıkları bir organizasyonda el ele poz verdi.

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Azerbaycan

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