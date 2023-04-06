Funda Eryiğit bebek alışverişinde

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Geçen hafta yönetmen Berkun Oya ile evlenen ve yaklaşık 2 ay sonra oğlunu kucağına alacak olan oyuncu, Nişantaşı City’s’de mağazaları dolaşıp bebeği için alışveriş yaptı. Büyüyen göbeğiyle dikkat çeken Eryiğit, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

FİYATLARI GÖRÜNCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kuzey, İkonik adlı mağazada Nike’ın Air Jordan 1 Retro High özel serisinden bir ayakkabıyı beğendi. Limitli sayıda üretilen ve fanusta sergilenen ayakkabının fiyatı ise 180 bin liraydı.



Off-White ile Air Jordan 1 Retro High OG Chicago iş birliğinden doğan 180 bin liralık bu ayakkabı, 2017 yılında Amerikalı modacı Virgil Abloh tarafından tasarlandı ve limitli sayıda üretildi.



Oğluyla mağazadaki diğer ayakkabıları da inceleyen Şıkel fiyatlara şaşırdığını söyledi:



“200 bin liraydı ayakkabılardan birinin fiyatı. Daha uyguna buluruz diye almadık. Kuzey zaten takıntılı değildir. Amerika’da akrabalarımız var, onlara soracağız. Çocuklar gelişim çağında bir ayakkabıyı fazla giyemiyorlar zaten.”

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Çağla Şıkel oğlunun beğendiği ayakkabının fotoğrafını çekti.

'SELAMİ ABİ ÖYLE BİRİ DEĞİL'



Ece Gürsel önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü mankene, Selami Şahin’in Etiler’de sokaktan geçen kadınları ofisine davet ettiği iddiası soruldu. Gürsel, “Selami Abi’nin öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bence başka bir durum var. Belki bir hayranıyla sohbet etti. Yıllarca çalıştım ben Selami Abi’yle, çok değerli biridir. Sanatı ve kendisi çok değerlidir” dedi.

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Ece Gürsel, iş hayatıyla ilgili sorular üzerine de yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi: “İki oyuna birden devam ediyorum. Tiyatrodaki 9’uncu yılım. Tiyatro, aşk işi. Türkiye’de tiyatrodan çok para kazanan yok. Bizim avantajımız şu; haftada üç-dört oyunumuz var ve hepsi kapalı gişe oluyor. Dizilerden de teklif alıyorum, iyi bir rol gelirse değerlendiririm.”

TAYLAND'DA AŞK TATİLİ

Tuba Ünsal, bir süredir aşk yaşadığı Serdar Turan ile Tayland’a gitti.

Tuba Ünsal, geçen yaz Çeşme’de tanıştığı ve eylül ayında aşkını ilan ettiği işadamı Serdar Turan’la tatile çıktı. Çift, romantik tatil için Tayland’ı tercih etti. Tuba Ünsal, tatil karelerini sosyal medyada paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

BEN DE MOTOSİKLET ALACAĞIM

Elif Kaya, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

City’s AVM’ye arkadaşını motosikletiyle gelen şarkıcı, “İstanbul trafiğinde zor ve tehlikeli. Dikkatli olmak gerekiyor. Her yaz başında, motosiklet alma hayalim oluyor. Belki bu yaz alırım” dedi. Tiyatro oyununun provasından çıktığını belirten Kaya, “Kapkabare isimli bir tiyatro oyununda yer alıyorum. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Cumartesi günü Şişli Tiyatrosu’ndayız” diye konuştu

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EDİS AYAKLANDI

Edis, “Bana mı?” adlı yeni şarkısını çıkardığı gün sosyal medyada bir paylaşım yaparak ayağından sakatlandığını duyurmuştu.

Doktorunun 1 ay boyunca ayakta durmasını yasakladığı şarkıcı, önceki gün evinde aynadan çektiği selfie’yi Instagram’da paylaştı. Ayağında halen atel takılı olan şarkıcı, iyileşir iyileşmez ertelediği konserlerine geri dönecek.

YEŞİLÇAM GÜZELİ

Hakan Sabancı’yla ilişkisiyle adından söz ettiren Hande Erçel, önceki gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katıldı.

80’ler imajıyla dikkat çeken oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

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NİŞANTAŞI TURU

Cumhuriyet’in 100. yılında yayınlanması planlanan “Atatürk” dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynemli uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bir arkadaşıyla kol kola yürürken objektife takılan oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekti. İyinemli, muhabirlerin röportaj isteğini “Sonra konuşuruz” diyerek geri çevirdi. (Behlül AYDIN)

BİRBİRİMİZİ PARÇALAMADAN BİTTİ

Aşkları doludizgin devam eden İrem Derici ve Atakan Işıktutan önceki gün spor salonunda birlikte antrenman yaptı.

İrem Derici, spor salonundan aşk dolu karelerini Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Birbirimizi parçalamadan antrenmanı bitirince biz.”