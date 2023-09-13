Filiz Akın'dan iyi haber

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YEŞİLÇAM’ın efsanevi ismi Filiz Akın, 3 ay önce sevenlerini üzen bir sosyal medya paylaşımı yapmış, “O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim” demişti. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Akın’ın sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti. O dönem üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan ve tedaviye başlayan usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde de “Bir türlü iyileşemedim” diyerek MR çektireceğini duyurmuştu. Akın’dan iyi haber geldi.



ENDİŞEYE GEREK YOK



Sanatçı, Instagram’da gülümseyerek el salladığı bir videosunu şu mesajla paylaştı: “MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum.” Aralarında Selda Alkor, Melek Baykal, Şenay Gürler, Ayşegül Aldinç ve Canan Ergüder gibi sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu birçok kişi paylaşımın altına yazdıkları mesajlarla sanatçıya iyi dileklerde bulundu.