Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü üstlendiği 'Bergen' rekora koşuyor

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İlk hafta sonunda 718 bin 43 kişinin izlediği film, ikinci hafta sonunda ise 981 bin 187 seyirciyi sinema salonlarına çekti. Yapım, “ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri” sıralamasında 39’uncu sıraya yerleşti.

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“Bergen” toplamda ise 2 milyon 644 bin 300 seyirci rakamına ulaştı. Abdullah’ın önceki filmi “Bizim İçin Şampiyon” 22 hafta vizyonda kalmış ve 2 milyon 578 bin 74 seyirci tarafından izlenmişti.

Geçen cuma vizyona giren filmlerden “Adanış Kutsal Kavga” 42 bin 56, “İlk Seans: NMSM” 20 bin 710 kişi tarafından izlendi. “Dilber Ay” ise 6’ncı haftasında 667 bin 881 seyirciye ulaştı.