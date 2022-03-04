Farah Zeynep Abdullah'tan kıyafet eleştirilerine yanıt

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‘Bergen’ filminin galası konuşulmaya devam ediyor. Pandemi yasaklarının azalmasıyla yeni projeler beyazperdedeki yerini aldı. Bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı filme ünlü isimler akın etti. Galada en dikkat çeken isim ise Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'tı.. Yeşil bir takım elbise tercih eden güzel oyuncu kısa saçlarını da örgü yaptırdı. Tarzıyla çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya yapılan 'hiç yakışmamış, kıyafetinde ütü bile yok', 'bu nasıl stil', 'kimse sizi uyarmadı mı Farah Hanım' yorumlarına cevap verdi.

Twitter hesabından eleştirilere cevap veren güzel oyuncu "Ne oldu ya hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu" ifadelerini kullandı.

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GALADAKİ KONUŞMASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, şunları dile getirdi:

"Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filmi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum.

İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik.

Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik.

Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış.

Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar.

Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri."

ERİK DALI ŞARKISINDA OYNADI!

Galada herkesle filmi izledikten sonra müzisyenlerin olduğu sahneye çıkan güzel oyuncu, Erik Dalı şarkısında yakın arkadaşı Alper Aytekin ile karşılıklı oynadı.