Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Farah Zeynep Abdullah'tan kıyafet eleştirilerine yanıt

#Farah Zeynep Abdullah#Bergen#Bergen Filmi
Farah Zeynep Abdullahtan kıyafet eleştirilerine yanıt

Bir dönemin ünlü sanatçısı Bergen'in acı dolu hayatını beyaz perdeye taşıyan ‘Bergen’ filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah imajıyla geceye damga vurdu.

Haberin Devamı

Bergen’ filminin galası konuşulmaya devam ediyor. Pandemi yasaklarının azalmasıyla yeni projeler beyazperdedeki yerini aldı. Bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı filme ünlü isimler akın etti. Galada en dikkat çeken isim ise Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'tı.. Yeşil bir takım elbise tercih eden güzel oyuncu kısa saçlarını da örgü yaptırdı. Tarzıyla çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya yapılan 'hiç yakışmamış, kıyafetinde ütü bile yok', 'bu nasıl stil', 'kimse sizi uyarmadı mı Farah Hanım' yorumlarına cevap verdi.

Twitter hesabından eleştirilere cevap veren güzel oyuncu "Ne oldu ya hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullahtan kıyafet eleştirilerine yanıt

Haberin Devamı

GALADAKİ KONUŞMASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, şunları dile getirdi:

"Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filmi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum.

İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik.

Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik.

Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış.

Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar.

Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri."

ERİK DALI ŞARKISINDA OYNADI!

Galada herkesle filmi izledikten sonra müzisyenlerin olduğu sahneye çıkan güzel oyuncu, Erik Dalı şarkısında yakın arkadaşı Alper Aytekin ile karşılıklı oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Farah Zeynep Abdullah#Bergen#Bergen Filmi

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş