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Belgin’in Bergen olma hikayesi

#Bergen#Farah Zeynep Abdullah#Acıların Kadını
Belgin’in Bergen olma hikayesi
Sayit DURMAZ

‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan arabesk yıldızı Bergen’in hayatını konu alan “Bergen” filminin galası önceki akşam yapıldı.

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Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği, Mehmet Binay ve M. Caner Alper’in yönettiği “Bergen” filmi bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı. Geceye film ekibinin yanı sıra sanat, medya ve cemiyet dünyasından davetliler ve Bergen’in ailesi katıldı.

Belgin’in Bergen olma hikayesi


CAZ KULÜBÜNDEN ARABESK KRALİÇELİĞİNE

Filmin oyuncuları ve yönetmenleri, kırmızı halıya filmin geçtiği dönemin ruhunu yansıtan klasik otomobillerle geldi. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten ilk sözü alan Farah Zeynep Abdullah oldu. Oyuncu, şöyle konuştu:

“Hepimiz çok heyecanlıyız. Hakikaten gönlümüzü koyduk ortaya. Bergen’in sadece ‘Acıların Kadını’, ‘Arabeskin Kraliçesi’ olmadığını göstermek istedik. Caz kulübünden başlayıp bambaşka bir müzikal yolculuğu olan Belgin Sarılmışer’in hikayesini anlatıyoruz. Bergen olma hikayesini, bir kadının var oluşunu anlatıyoruz.”

Bergen’i öldüren eski eşini canlandıran Erdal Beşikçioğlu da şunları söyledi: “Bergen kendi içerisinde büyük akademisyen. Arabesk müzikle klasik müziği harmanlayan biri. Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar iyi yansıttı ki. Sevginin eğitimi olması gerekiyor.”

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Yapımcılığını da üstlendi

Filmin sadece başrolünde değil, ortak yapımcıları arasında da yer alan Farah Zeynep Abdullah, filmin yönetmenleriyle poz verdi. Oyuncu, “Benim zaten senelerdir sinemacı olma hedefim var. Dolayısıyla bu film, o anlamda çok özel oldu. Her detayına şahit oldum, montajında da oradaydım. Benim için okul gibi oldu” dedi.

Belgin’in Bergen olma hikayesi


Film gösterimi öncesi salonda hologram teknolojisi vasıtasıyla Bergen’i çello çalarken izleyen davetliler büyük şaşkınlık yaşadı.

Belgin’in Bergen olma hikayesi

Birgül-Behzat Gerçeker

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Belgin’in Bergen olma hikayesi

Asil Gök - Derya Uluğ

Belgin’in Bergen olma hikayesi

Emre Yusufi - Nilperi Şahinkaya

Belgin’in Bergen olma hikayesi

Almina Kahraman - Hira Şahin

Belgin’in Bergen olma hikayesi

Melisa Erol

Belgin’in Bergen olma hikayesi

Film gösterimi öncesi salonda hologram teknolojisi vasıtasıyla Bergen’i çello çalarken izleyen davetliler büyük şaşkınlık yaşadı.

Farah Zeynep Abdullah, gala sorası kutlamayı böyle yaptı.Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası bu akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Gala sonrası düzenlenen eğlencede Farah Zeynep Abdullah böyle coştu.
daha fazla video içinFarah Zeynep Abdullah, gala sorası kutlamayı böyle yaptı.

 

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#Bergen#Farah Zeynep Abdullah#Acıların Kadını

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