Belgin’in Bergen olma hikayesi

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Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği, Mehmet Binay ve M. Caner Alper’in yönettiği “Bergen” filmi bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı. Geceye film ekibinin yanı sıra sanat, medya ve cemiyet dünyasından davetliler ve Bergen’in ailesi katıldı.

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Filmin oyuncuları ve yönetmenleri, kırmızı halıya filmin geçtiği dönemin ruhunu yansıtan klasik otomobillerle geldi. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten ilk sözü alan Farah Zeynep Abdullah oldu. Oyuncu, şöyle konuştu:“Hepimiz çok heyecanlıyız. Hakikaten gönlümüzü koyduk ortaya. Bergen’in sadece ‘ Acıların Kadını ’, ‘Arabeskin Kraliçesi’ olmadığını göstermek istedik. Caz kulübünden başlayıp bambaşka bir müzikal yolculuğu olan Belgin Sarılmışer’in hikayesini anlatıyoruz. Bergen olma hikayesini, bir kadının var oluşunu anlatıyoruz.”Bergen’i öldüren eski eşini canlandıran Erdal Beşikçioğlu da şunları söyledi: “Bergen kendi içerisinde büyük akademisyen. Arabesk müzikle klasik müziği harmanlayan biri. Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar iyi yansıttı ki. Sevginin eğitimi olması gerekiyor.”

Yapımcılığını da üstlendi

Filmin sadece başrolünde değil, ortak yapımcıları arasında da yer alan Farah Zeynep Abdullah, filmin yönetmenleriyle poz verdi. Oyuncu, “Benim zaten senelerdir sinemacı olma hedefim var. Dolayısıyla bu film, o anlamda çok özel oldu. Her detayına şahit oldum, montajında da oradaydım. Benim için okul gibi oldu” dedi.





Film gösterimi öncesi salonda hologram teknolojisi vasıtasıyla Bergen’i çello çalarken izleyen davetliler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Birgül-Behzat Gerçeker

Melisa ErolFilm gösterimi öncesi salonda hologram teknolojisi vasıtasıyla Bergen’i çello çalarken izleyen davetliler büyük şaşkınlık yaşadı.