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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi!

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#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Karan Özçivit
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kavga mı etti Açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 15:12

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Özçivit ile Evcen, dedikodulara sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ailesi ile tatil yapan oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile koronovirüse yakalanmıştı. Evcen toparlanırken oğlu için dua istemişti. Kötü bir süreçten geçen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin son dönemde arasının açık olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde fikir ayrılıkları baş gösterdi. Eşi ve kayınvalidesiyle tartışan Evcen ipleri kopardı, evi terk etti!

JET AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından çiften açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından aşk pozu paylaşan ikili, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın.” diyerek kavga haberlerini yalanladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kavga mı etti Açıklama geldi

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İKİNCİ BEBEK YOLDA

2017 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan mutlu çift oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Evcen, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı.' demişti.

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