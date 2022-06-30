Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Bodrum tatili

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BERABER OYNAYALIM

İkinci bebeklerini beklediklerini duyuran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum’da tatil yapıyor.

Ünlü çift önceki gün oğulları Karan’la birlikte Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi. Eşiyle güneşlenen Burak Özçivit, oğlunun kumsalda birlikte oyun oynama isteğini geri çevirmedi. Oğluyla oyun oynayıp denize giren ünlü oyuncu, daha sonra şezlonguna geri döndü.

2 aylık hamile olduğu öğrenilen Fahriye Evcen ise denize girmek yerine eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’ı izlemeyi tercih etti. (Kamil SÜMER)

KORUMALI SPOR

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Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal, çocukları Piraye ve Rutkay Kerim’le Çeşme Alaçatı’daki evlerinde tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün sabahın erken saatlerinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Rutkay, “Yaz tatilimiz başladı. Spor olmazsa olmazım. Bu yaz her sabah beni görebilirsiniz” dedi. Ünlü oyuncu yürüyüş yaparken eşi Kerimcan Kamal’ın onu aracıyla takip etmesi de dikkat çekti.

EFE İLE DENİZ EĞLENCESİ

Ece Vahapoğlu önceki gün eşi Cihan Alpay ve oğlu Efe ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi.

Vahapoğlu, ailesiyle denizde eğlenceli anlar yaşadı. Çift, oğullarıyla denizde oyunlar oynadı. (Kamil Sümer)

HER YERDESİNİZ!

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Eski futbolcu Yasin Sülün ve eşi, önceki gün Alaçatı sokaklarında görüntülendi.

Çift, erken saatlerde yürüyüşe çıktı. Sülün, gazetecilere “Her yerdesiniz” diyerek takıldı. Çift, daha sonra hızlı adımlarla sporlarına devem etti. (Deniz BOY)

TATİLİ BEKLEDİM

Sinan Güleryüz ve Özge Özder çifti önceki gün kızları Luna’yla Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.

Çift, denizin dalgalı olması nedeniyle suya giremediklerini söyledi. Özder, yoğun geçen sezon sonrası hep tatili beklediğini belirtti. Oyuncu, eşinin “Kalbin Yok” adlı yeni şarkısı hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Kıpır kıpır, herkesin dans edebileceği şarkı. Klipte Sinan sadece bir dansçı istedi. Ben 4-5 kişi olmasını belirttim.” (Kamil SÜMER)