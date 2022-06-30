Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Bodrum tatili

BERABER OYNAYALIM
İkinci bebeklerini beklediklerini duyuran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum’da tatil yapıyor.
Ünlü çift önceki gün oğulları Karan’la birlikte Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi. Eşiyle güneşlenen Burak Özçivit, oğlunun kumsalda birlikte oyun oynama isteğini geri çevirmedi. Oğluyla oyun oynayıp denize giren ünlü oyuncu, daha sonra şezlonguna geri döndü.
KORUMALI SPOR
Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal, çocukları Piraye ve Rutkay Kerim’le Çeşme Alaçatı’daki evlerinde tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün sabahın erken saatlerinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
EFE İLE DENİZ EĞLENCESİ
Ece Vahapoğlu önceki gün eşi Cihan Alpay ve oğlu Efe ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi.
Vahapoğlu, ailesiyle denizde eğlenceli anlar yaşadı. Çift, oğullarıyla denizde oyunlar oynadı. (Kamil Sümer)
HER YERDESİNİZ!
Eski futbolcu Yasin Sülün ve eşi, önceki gün Alaçatı sokaklarında görüntülendi.
Çift, erken saatlerde yürüyüşe çıktı. Sülün, gazetecilere “Her yerdesiniz” diyerek takıldı. Çift, daha sonra hızlı adımlarla sporlarına devem etti. (Deniz BOY)
TATİLİ BEKLEDİM
Sinan Güleryüz ve Özge Özder çifti önceki gün kızları Luna’yla Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.
Çift, denizin dalgalı olması nedeniyle suya giremediklerini söyledi. Özder, yoğun geçen sezon sonrası hep tatili beklediğini belirtti. Oyuncu, eşinin “Kalbin Yok” adlı yeni şarkısı hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Kıpır kıpır, herkesin dans edebileceği şarkı. Klipte Sinan sadece bir dansçı istedi. Ben 4-5 kişi olmasını belirttim.” (Kamil SÜMER)