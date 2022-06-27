3 villa ünlü oyuncunun olacak! İnşaatı teftiş etti...

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Teftiş etti

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit, önceki gün Bodrum’da objektiflere yansıdı.

İkinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen’e doğum hediyesi ev alacağını açıklayan ünlü oyuncu bir inşaat şantiyesini gezerken görüntülendi.

İddiaya göre Özçivit, Gümüşlük’teki kendi evinin üstünde bulunan araziyi satın aldı ve villa karşılığı bir müteahhitle anlaştı.



Yapılan anlaşmaya göre toplam 6 villadan oluşan projeden 3 villa ünlü oyuncunun olacak. (Kamil SÜMER)

Aşka bakış

Can Tursan’la yeni bir aşka yelken açan Ahu Yağtu önceki gün Nişantaşı Atiye Sokak’ta tek başına yürürken objektife takıldı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere ‘iyi akşamlar’ demekle yetinen ünlü oyuncu daha sonra Delicatessen adlı mekana girdi ve burada sevgilisi Tursan’la buluştu. Sevgilisiyle baş başa sohbet eden Yağtu’nun ona olan aşk dolu bakışları objektife böyle yansıdı. (Sayit DURMAZ)





Sahilde koşu

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Türkiye’nin önde gelen boksörlerinden Avni Yıldırım, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü boksör, tempolu bir şekilde koşu yaptı. Yıldırım, Ortaköy’den Baltalimanı’na kadar hızlı bir şekilde koştu. (Behlül AYDIN)

Anne Bengü’den sanatçı Bengü’ye geçiş

Yavuz Seçkin ve Bengü önceki akşam First Avenue’de sahne aldı. Seçkin, Erol Evgin’den Hakkı Bulut’a kadar pek çok ünlü ismin kılığına girdi. İzleyenlere eğlenceli bir sahne şov sundu. Ardından sahne alan Bengü, “Çocukların yemeklerini yedirip geldim. Anne Bengü’den sanatçı Bengü’ye geçiş yapıyorum” dedi. Bengü iki saate yakın sevilen şarkılarını söyledi.