Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

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EUROVISION Şarkı Yarışması’nın 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Türkçe sunuculuğunu üstlenen Bülend Özveren, geçen ay yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu dün hayata veda etti. Özveren’in eşi Sebla Özveren Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Çok üzgünüm. Bülend’i kaybettik. Başımız sağ olsun.” Bülend Özveren’in cenazesi bugün Bahçeşehir Saadet Çarmıklı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Bülend Özveren, 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda göreve başladı.Eurovision’un sesi olarak tanınan 79 yaşındaki Bülend Özveren, uzun yıllar TRT’de çalıştı. 1975 yılında bir program önerisi ile TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez katılmasını sağladı. Özveren, TRT’nin 1964’te açtığı ilk prodüktörlük sınavında başarılı olarak TRT İstanbul Radyosu’nda 1965’te göreve başladı. TRT İzmir televizyonunun 1971’deki deneme yayınlarında ilk canlı televizyon yayınlarını gerçekleştiren usta spiker, 1972’de TRT Haber Dairesi’nin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu. 1970’te Sebla Özveren ile evlenen sunucunun, Kunt adında bir oğlu bulunmakta.

Ünlü sunucu, eşi Sebla Özveren ve torunu Can ile...

‘Sunuculuk tarihine adını yazdırdı’

Fuat Güner:

“Çok üzülüyorum, böyle sevdiğim dostlarımı bir bir yitiriyorum. Mutlaka senede birkaç kez telefon edip birbirimizin hatırını sorardık. Öyle bir vefamız vardı. Türk sunuculuk tarihine ismini yazdırmış çok değerli biriydi. Yeri zor doldurulacak. Canlı ansiklopedi gibiydi. Aldıkları eğitim, konuştukları lisana kadar çok önemli insanlardı. Yine onlardan birini yitirdik. Sevdiklerine sabır diliyorum.”



Manga:

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“Bülend Abi’nin sesi Eurovision kadar meşhurdur. Onunla tanıştığımız ilk gün hepimizin yüzündeki tebessümü görmeliydiniz. Çok güzel fikirler verirdi bize ve müzik konuşurduk.”

“Bülend Özveren hayatımın mihenk taşlarından biridir. Sanat hayatımda bana verdiği bilgilerle, edindiğim tecrübelerle çok önemli bir yer almıştır. Bir iki senedir koptuk, yoksa sürekli görüşüyorduk. Hayatımdaki çok önemli insanlardan birini kaybettim, çok üzgünüm.”

“Olağanüstü güzel Türkçesi, titizliği ve beyefendiliği ile bir döneme imza atan efsane sunucu Bülend Özveren’i rahmetle anıyorum.”

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Hadise:



“Benim için çok özel ve değerli bir yeri olan Bülend Özveren’in kaybının üzüntüsü içindeyim. Kendisini beni anons ederken kurduğu sıcacık cümlelerinin verdiği güven duygusuyla anacağım. Ve bana tüm nezaketiyle gösterdiği desteğini de unutmayacağım.”

Ayşegül Aldinç:

“İçimden bir parça daha koptu. Adı Eurovision’la isim soyadı gibiydi. Şu anda hissettiğim duygu hüzün ve iyi ki tanımışım mutluluğu. 1981’de Eurovision’da Modern Folk Üçlüsü ile ülkemizi temsil ettiğimde deneyimsiz bir şarkıcı adayı olarak güven verici telkin ve uyarılarıyla yarışmaya hazırlandım.”



Ali Kocatepe:

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“TRT’de yetişen, Türkçe’yi en iyi konuşan spikerlerden biriydi. 1968-1973 efsane İzmir Radyosu’nda şefimizdi. Çok üzgünüm.”

“Eurovision Şarkı Yarışması denince onun sesi gelir hemen aklımıza. Çocukluk anılarımın vazgeçilmez sesiyle 18 yaşımda Ankara’da Ulusal Yarışma’da tanışmak ve yıllar içinde birlikte projelerde yer almak kıymetli. O güzel sesi hep yaşamaya devam edecek.”

“Sevgili Bülend Özveren, ebedi hayatında huzur içinde uyu.”



Çiğdem Tunç:

“Büyük usta. Kabri nurla dolsun. Bize timsal oldunuz. Sayenizde pusulamız şaşmadı. Yeriniz artık dolmaz. Çok üzgünüm.”

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“Artık eski günler de yok Bülend Özveren de. Nur içinde yatsın.”