Estetiklerini anlattı: Ben benlikten çıkmışım!

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Oyuncu Melisa Döngel, Cem Talu'nun Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Gelen soruları içtenlikle cevaplayan Döngel merak edilenleri anlattı.

'Estetik yaptırdın mı' sorusuna da cevap veren oyuncu yaptırdığı operasyonları tek tek açık açıkladı.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, “Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Son hali şaşırttı

Mustafa Sandal yüzüne estetik yaptırdı. 53 yaşındaki Sandal’ın yeni hali görenleri şaşırttı. Yanaklarına dolgu yaptıran ünlü popçu, değişimiyle sosyal medyanın diline düştü.

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İşte evdeki ben

Selda Bağcan, kedileriyle paylaştığı Bodrum’daki evinde verdiği bu pozu Instagram’da yayınladı.

Evinin içinde 6 Van kedisi, alt katında da 30’a yakın kedi besleyen sanatçı, fotoğrafına “İşte evdeki ben” notunu düştü.

Karne hediyesi

Nehir Erdoğan, yeğenini karne hediyesi almak için geçen akşam Etiler Akmerkez’e götürdü. “Sadece kendisine değil, babaannesine de hediye alacak yeğenim” diyen ünlü oyuncu, yaz planları sorulunca “Tatil için yine bildiğiniz, her yaz gittiğim yerlere gideceğim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Güçlü kalmaya devam

Aşil tendonu kopması nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Barış Murat Yağcı, tekerlekli sandalyede bir video çekti. Yağcı, takipçilerine şöyle seslendi: “Karşımıza çıkan zorlukları aştıkça güçleniyoruz. Güçlü kalmaya devam.”

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Yeni anne-baba alışverişte

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, önceki gün eşi Nur Uysal ile İstinye Park’ta görüntülendi. Mağazaları dolaşan çift, sorular üzerine geçen nisan ayında dünyaya gelen kızları Duru için alışverişe çıktıklarını, yaz tatili için de henüz plan yapmadıklarını söyledi.