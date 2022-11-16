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Esra Dermancıoğlu: Tükendim, yardım edin!

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#Esra Dermancıoğlu#Mukaddes Yenge#Tükenmişlik Sendromu
Esra Dermancıoğlu: Tükendim, yardım edin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 08:38

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ‘tükenmişlik sendromu’ yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Psikiyatrlardan yardım istiyorum” dedi.

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ESRA Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum.” Dermancıoğlu, geçen haftalarda konuk olduğu bir programda zaman zaman depresif anlar yaşasa da eğlenceli bir insan olduğunu söylemiş ve eklemişti: “Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor.”

MERYEM UZERLİ DE YAŞAMIŞTI

Meryem Uzerli de 2013 yılında ‘tükenmişlik sendromu’ hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Uzerli, rol aldığı diziden ayrılıp Almanya’ya dönmüştü. Tükenmişlik sendromu, kişinin uzun dönemli stres ve duygusal zorlanmalar karşısında işinden, ilişkilerinden kopup zihinsel ile fiziksel tükenme durumudur.

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Yenge rolüyle tanındı­

ESRA Dermancıoğlu, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki ‘yenge’ rolüyle tanınmıştı.

Esra Dermancıoğlu: Tükendim, yardım edin

3 kez evlilik yaşayan oyuncu, “19 yaşında bir kızım var. O da Amsterdam’da okuyor” demişti.

GÖZ ÖNÜNDE OLMAK YORUYOR

Ünlü isimler tükenmişlik sendromuyla ilgili hislerini şu sözlerle dile getirmişti:
Tuba Büyüküstün: “Her şeyi bırakıp gitme duygusunu ben de yaşadım. Çok yoruldum. Zaman zaman oyuncuların başına geliyor.”
Sarp Apak: “İnsanlar bunu şımarıklık olarak algılıyor olabilirler ama tempo gerçekten çok ağır. Her şey insanların gözü önünde. Bu da büyük bir stres yaratıyor.”
Burcu Kara: “Şüphesiz hepimizin başına gelmiştir.”

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