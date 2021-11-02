Timur Savcı yıllar sonra konuştu: Meryem Uzerli'nin yaptığı şımarıklık

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SETİ BIRAKIP BERLİN’E GİTTİ

2011-2014 arasında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem’i canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti. Apar topar Berlin’e giden oyuncu, o dönem izlenme rekorları kıran dizinin ekibini zor durumda bırakmıştı. “Muhteşem Yüzyıl”ın yapımcısı Timur Savcı, yıllar sonra Uzerli hakkında konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU ARTIK

Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programı “Hayat Okulu”na konuk olan Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı. Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim. Geri dönüşü yoktu artık” dedi.

‘Tükenmişlik sendromu’ lafı literatüre girdi

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Meryem Uzerli’nin diziyi bıraktığını ilk kez Hürriyet Gazetesi duyurmuştu. “Hürrem tükendi” haberi, 23 Mayıs 2013’te yayımlanmıştı. O haberin ardından

“tükenmişlik sendromu” adlı psikolojik rahatsızlık uzun süre gündem oldu, bu tanım günlük yaşamda da kullanılmaya başladı.