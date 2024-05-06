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Eşi Fevzi Karadeseci'nin cansız bedenini banyoda bulmuştu... Şüpheli ölüm mü? Yeşim Erçetin'den ilk açıklama!

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#Yeşim Erçetin#Fevzi Kardeseci#Amerika
Eşi Fevzi Karadesecinin cansız bedenini banyoda bulmuştu... Şüpheli ölüm mü Yeşim Erçetinden ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 12:45

Eski manken Yeşim Erçetin iki yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci evinde ölü bulundu. Kardeseci ile boşanma arifesinde olan Erçetin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve eşinin cansız bedeniyle banyoda karşılaştığını söyledi. Fevzi Kardeseci'nin ani vefatı 'şüpheli ölüm' iddialarını da beraberinde getirdi.

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Yeşim Erçetin sosyal medya hesabından 'Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük...' mesajını paylaşıp eşinin vefat ettiğini söyledi.

Eşi Fevzi Karadesecinin cansız bedenini banyoda bulmuştu... Şüpheli ölüm mü Yeşim Erçetinden ilk açıklama

Daha sonra Fevzi Kardeseci'nin ölümüyle ilgili bilgi veren Erçetin; ‘Duş alırken ayağı kaymış, başını mermer zemine çarparak hayatını kaybetmiş’ dedi.

Kardesece’nin ani vefatı sonrası çıkan ‘Şüpheli ölüm’ iddiasına Yeşim Erçetin 'Aramızda Kalmasın' programında cevap verdi.

İŞTE YEŞİM ERÇETİN'İN AÇIKLAMALARI...

Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler.

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En son salı günü gördüm. Özür diledi, ‘Lütfen geri dön’ dedi. Dönmeyeceğimi söyledim.

Ölmeden hemen önce de Müslüm Gürses’in ‘Gidecek Bir Gün’ şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi.

Boşanıyorduk, ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım.

Eşi Fevzi Karadesecinin cansız bedenini banyoda bulmuştu... Şüpheli ölüm mü Yeşim Erçetinden ilk açıklama

FBI EVLERİNİ BASMIŞTI 

Çifttin Florida'daki evlerine iki yıl önce kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla FBI baskın yapmış, kısa süre cezaevinde kalan ikili daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı.

BOŞANIYORUZ

Yeşim Erçetin geçtiğimiz günlerde de eşinden şiddet gördüğünü ve boşanacağını açıklamıştı:

Eşi Fevzi Karadesecinin cansız bedenini banyoda bulmuştu... Şüpheli ölüm mü Yeşim Erçetinden ilk açıklama

Erçetin yaptığı açıklamada, "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya" ifadelerini kullanmıştı.

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#Yeşim Erçetin#Fevzi Kardeseci#Amerika

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