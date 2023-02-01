Amerika macerası kısa sürdü... Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin FBI'ın şafak operasyonu ile gözaltına alındı

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Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin geçtiğiiz yıl ocak ayında 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturmuştu.

Instagram sayfasında sık sık yeni hayatından fotoğraflar paylaşan Yeşim Erçetin'in mutluluğuna nazar değdi. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Erçetin'in Amerika macerası kısa sürdü.

2. Sayfa'nın haberine göre; FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca göz altına alındı.

Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.

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iddiaya göre; milyon dolarlık usülsüzlük Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti. Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.

Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.