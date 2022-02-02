Emrah, kızına doğum günü hediyesi şarkı yaptı

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Emrah, 2 Şubat’ta 5 yaşına girecek olan kızı Eleysa’ya “Kızım” adlı şarkıyı besteledi. Mustafa Özen yönetmenliğinde kliplendirilen şarkı, bugün Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Emrah, şarkısını bir dizide de kullanmak istediğini söyledi: “Kızıma olan aşkım bana bu şarkıyı yaptırttı. Oğlum Elyesa’ya da şarkı yapmıştım, kızımın da doğum gününü bununla kutlamış oldum. Bundan sonraki hayatımda en büyük isteğim çocuklarıma çok güzel bir gelecek hazırlamak olacaktır. Onların sağlıklı ve mutlu olması en büyük arzum ve isteğimdir.”