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Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci#Benden Ne Olur#Benden Ne Olur Oyuncuları
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Oyuncu Selin Şekerci, Women’s Shine dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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Benden Ne Olur” filminde rol alan oyuncu, ekran dışında nasıl bir kadın olduğunu şöyle anlattı: “Ekranda oynadığım karakterler genelde güçlü ve korkusuz kadınlar. Selin’de de var o ama ben daha utangaç ve kırılganımdır. Küçük bir dünyam var, en önem verdiğim şey korunaklı olmak. Güvenli alanımın dışına çıkamam hiç. O yüzden anksiyete sahibiyim aslında.”

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

En büyük korkum aptal yerine konmak

Selin Şekerci, “Kendinize dair yıkmak istediğiniz bir önyargı var mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Arıza bilinirim; arıza ve soğuk. Çalışkanımdır çünkü en iyisini yapmak isterim. Bireysel sınırlarım çokçadır. Aptal yerine konmak en büyük kâbusumdur. Ama asla taviz veremeyeceğim şey, günü kurtarmak için ‘ayıya dayı’ hiç diyemedim. Ayrıca içimde hep bir çocuk kaldı galiba büyütemediğim.”

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