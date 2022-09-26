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Emel Sayın'dan Yeşilçam rüzgarı!

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#Emel Sayın#Yeşilçam#Demirören Medya Grubu
Emel Sayından Yeşilçam rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:21

Emel Sayın, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne konuk oldu.

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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, “Çok heyecanlıyım ve bu heyecan benden hiçbir zaman gitmedi. İki buçuk seneye yakın bir ara verdim. Şimdi yeniden dinleyicime kavuştum. Bana çok iyi geldi ve moral buldum. Bugün seyircilerimin en çok sevdikleri şarkıları tahmin ederek bir repertuvar hazırladım” diye konuştu.

Emel Sayından Yeşilçam rüzgarı

Geniş orkestrası ve korosuyla göz dolduran Emel Sayın, “Yalancı Yarim”den “İntizar”a, “Nasıl Geçti Habersiz”den “Feride”ye uzanan repertuvarıyla dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkardı.

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