Emel Sayın'dan Yeşilçam rüzgarı!

Haberin Devamı

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, “Çok heyecanlıyım ve bu heyecan benden hiçbir zaman gitmedi. İki buçuk seneye yakın bir ara verdim. Şimdi yeniden dinleyicime kavuştum. Bana çok iyi geldi ve moral buldum. Bugün seyircilerimin en çok sevdikleri şarkıları tahmin ederek bir repertuvar hazırladım” diye konuştu.

Geniş orkestrası ve korosuyla göz dolduran Emel Sayın, “Yalancı Yarim”den “İntizar”a, “Nasıl Geçti Habersiz”den “Feride”ye uzanan repertuvarıyla dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkardı.