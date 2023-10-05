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Efsane Diva New York meydanında

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#Müzeyyen Senar#New York#Cumhuriyet’İn Divası
Efsane Diva New York meydanında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 08:55

Spotify’ın ‘Equal’ girişiminin Türkiye’deki ekim ayı elçisi, Müzeyyen Senar oldu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında seçilen sanatçının fotoğrafı, New York’un meşhur Times Meydanı’nda billboard’a yansıtılacak.

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DİJİTAL müzik dinleme platformu Spotify, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını ‘Cumhuriyet’in Divası’ olarak anılan merhum sanatçı Müzeyyen Senar’la kutluyor. Platformun tüm dünyada devam eden, kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendirerek müzikte cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için tasarladığı girişimi Equal’ın Türkiye’deki ekim ayı elçisi, Senar oldu.

Efsane Diva New York meydanında

USTAYA SAYGI DURUŞU

Bugüne kadar Equal Türkiye’nin elçisi olan 28 Türk kadın sanatçı, hem Spotify’daki ‘Equal Türkiye’ çalma listesinin kapağında ve
‘Equal Global’ çalma listesinde yer almış hem de New York’un meşhur Times Meydanı’ndaki billboard’da boy göstermişti. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda birçok kez şarkı söylemiş olan, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Müzeyyen Senar da ekim ayı elçisi olarak Times Meydanı’ndaki billboard’da yer alacak.

 

 

 

 

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#Müzeyyen Senar#New York#Cumhuriyet’İn Divası

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