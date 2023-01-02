Ediz Hun'dan çifte kutlama... Berna ile 50. yılımız!

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Usta sanatçı eşiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Hun o fotoğrafın altına “Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun” diye yazdı.

Ediz Hun ve eşi Berna Hun’un el ele olan karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

EN ÇOK BENİM YANIMA YAKIŞIYORSUN!

Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.

Gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla "mutluluğun resmini" çiziyorlar, her anlamda birbirlerini tamamlıyorlar.İşte görenlerin aşka inancını tazeleyen ve birbirlerine çok yakışan o ünlü çiftler.

DAYAN SÜHEYL!

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Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon eşi Süheyl Uygur’la 28. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını şu sözlerle dile getirdi.

“Bazı şeyler "zor" dur. Ama " iyi ki" dir. Biz de evlendiğimizde ‘üç güne boşanırız’ diye düşünmüştü herkes. Ama iyi günde kötü günde özellikle hastalıkta ve de olumsuz şartlarda dayandı. Hani neredeyse inadına! Artık 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl.”

Süheyl Uygur da eşinin paylaşımına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Uygur altına, ‘Bu gönül bizim kime ne. Bugün 28. Yıldönümümüz. Süheyl seni seviyor’ notunu düştü.

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Çiftin Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.

Behzat Uygur - Çiğdem Uygur

Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğrafı; '1986 Kıyıkent disco Çiğdem Uygur ile henüz çıkıyoruz (o zamanlar öyle denirdi) o dönemin modası kolyeler' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hiç değişmemişsiniz sadece saçlar beyazlamış' yorumları yapıldı.



Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Türkiye'de gösteri dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden. 2016 yılında evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden bile okunuyor.

Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Çift oğulları Kurt Efe ile mutlu bir hayat sürüyor.



Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluğu birbirlerinde buldular. Kısa süre flört eden çift, herkesin parmakla gösterdiği bir çift oldu.

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Düzyatan ve Alkoçlar, çocuklarıyla mutluluk tablosu çiziyor.



Hatice Şendil ile Burak Sağşayar dizi setinde tanıştı. Onlarınki de önce iş arkadaşlığıydı.

Fakat sonra aşık olup evlendiler. 2017 yılında evliliklerini çocukla taçlandıran ikili magazin dünyasının örnek çiftlerinden...



Türkiye'nin birbirine en çok yakışan ve mutluluk tablosu çizen ünlü çiftlerinden biri de Pelin Karahan ile Bedri Güntay.

Çift çocukları ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.



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Kadir Doğulu - Neslihan Atagül

Birbirine en çok yakışan ünlü çiftlerden biri de Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül.

Beraberliklerini nikah masasına taşıyan çiftten hayranlarının en çok beklediği bir bebek haberi.



Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kelimenin tam anlamıyla birbirlerini tamamlıyorlar. Çok konuşan bir törenle evlenen çift, oğulları Karan'ın doğumuyla mutluluklarını ikiye katladı. Çift şu sıralar ikinci çocuklarının doğması için gün sayıyor.



Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, 2005 yılından bu yana evliler. Çiftin mutluluğu oğullarıyla perçinlendi. Şimdi üç kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.



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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir dizinin setinde tanıştı. Önceleri aşkları büyük olay olmuştu. Ama sonra taşlar yerine oturdu. Su adında bir kızları olan çift evliliklerinde 15 yılı geride bıraktı.



Pelin Akil ile Anıl Altan bir dizinin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu.

Genç çift soluğu nikah masasında aldı. Alin ve Lina adında ikizleri olan çift evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor



Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de dizi setinde tanıştı. İş arkadaşlığı aşka dönüştü.

Çift, soluğu nikah masasında aldı. Büyük aşkları birbirlerine bakışlarından bile belli oluyor.



İşte Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri daha: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ.

1991 yılında nikah masasına oturdular ve görünüşe göre birbirlerine hala ilk günkü kadar aşıklar.



Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak daha önce başka evlilikler yaşamıştı. Ancak mutluluğu birbirlerinde buldular.

Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve oğullarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

