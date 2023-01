Haberin Devamı

Bizimkiler dizisi ile yıllarca evlerimize konuk olan oyuncu Ayşe Kökçü, üniversite yıllarına ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kökçü, fotoğrafın altına "Edebiyat fakültesi Türkoloji bölümü 1972 -73 dönemi" notunu düştü.





BİR ZAMANLAR ÖĞRENCİYDİK...

Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?

SAĞ KULAĞIMIN BÜYÜKLÜĞÜ, ÖĞRETMENLERİMİN ESERİ

Yer aldığı komedi dizi ve filmlerle adından söz ettiren Peker Açıkalın okul yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Henüz okul yıllarında arkadaşlarını güldürmekle kariyerine başlayan Açıkalın, esprili bir paylaşımı imza attı.

Ünlü oyuncu bu fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı çok. Özellikle ilk 5 sene… Kulak halen büyük! Ciddiyim… Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür)suçum ise, derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer, mesleğimin provalarını yapıyormuşum.”

'LİSE MEZUNİYETİNDEN... CANIM BABAM'

Oyuncu Zeyno Günenç, 38 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Günenç, fotoğrafın altına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" notunu düştü.

33 YIL ÖNCE

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i oyuncu Pınar Altuğ, ortaokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Altuğ, 32 yıl önce çekilen karenin altına şu notu düştü:

'Ortaokul mezuniyetimizden... 1990'

'TED ANKARA KOLEJİ'

70'li yıllarda ard arda çıkardığı albümleri ile müzik dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Füsun Önal, okul fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcılığın yanı sıra, oyunculuk ve yazarlık da yapan Önal, fotoğrafın altına "TED Ankara Koleji Orta ve Lise Edebiyat bölümü mezuniyet günlerimden... Ve okul yıllığı "Torch"da benim için yazılmış yazı. Güzel, eğlenceli, heyecanlı, umut dolu mutlu okul yıllarım..." notunu düştü.

Füsun Önal için yazılan not da dikkat çekti.

"İşte taklit kabiliyeti, güzel konuşması, yüksek müzik kültürü ve kendine has güzel sesi ile her yönden sanatkar bir arkadaşımız... Füsun, bu üstün kabiliyetleri yanında dürüstlüğü ve samimiyetiyle de hocalarına ve arkadaşlarına kendini sevdirmiştir. Sınıfımızın Social Activity'lerinde güzel fikirleriyle daima aranan tek şahıs olmuştur. Yalancılık, ukalalık ve fen derslerinden hiç hoşlanmayan bu güzel olduğu kadar da sempatik arkadaşımız 'And Love Her', Can't buy me Love, Darkness, Alpay, çay , ciddiyet içinde samimiyetten hoşlanır. Başta babası olmak üzere sevdiklerinin sigara içmesine çok üzülür. Elinde olsa sigara denen o pis nesneyi ortadan kaldırmak ister. Çete-6'nın tabii üyelerinden olan 6-A güzel sanatlar bakanımızın en büyük arzusu haziran döneminde mezun olup 'İngiliz Filolojisi'ne girmek ve müzik sahasında ilerlemektir. (Zaten müzik sahasındaki başarıları, bu isteğinin yerine geleceğini gösteriyor) Füsun'a... Koko'muza(namı diğer) parlak ve mutlu bir hayat dileriz.."

KONSERLERİ DOLUP TAŞIYOR

Fotoğraftaki çocuk Ankara sokaklarında söylediği şarkılarla önce sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi. Ardından peşi peşine çıkan albümler ve konser maratonları başladı. Onu tanıyabildiniz mi?

O küçük çocuk Koray Avcı. Genç şarkıcı ilkokul fotoğrafını "Annem, İlkokul fotoğraflarımı göndermiş. Pozlara bak." notu ile paylaştı.

Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi

O EVİMİZDEN BİRİ

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın Vefa Lisesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Sunal'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

'ACAR BEGÜM'

Begüm Kütük, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "1988 falan olmalı... Acar Begüm" notunu düştü.

'1984... YAŞ 8...'

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı.





Fotoğrafın altına " Bilin bakalım bu kim..1984, yaş sekiz " yazan Topal'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

'HANGİ TÜRKÜYÜ SÖYLÜYORUM ACABA?'



Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.

'BİRAZ GÜLELİM'



Beste Kökdemir, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notu ile Instagram'da paylaştı...

34 yıl önce çekilen bu fotoğrafın sahibi Hamdi Alkan!

Hamdi Alkan, fotoğrafı "ÜNİVERSİTE YILLARI. ODTÜ'ye ,Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncuları (Y.Ü.O)olarak tiyatro şenliğine giderken. Mola verdiğimiz Ankara yolunda bir düğün vardı. Ben de sahneye çıkıp doğaçlamalar, taklitler yapmıştım. Tanımadığım insanların düğünüydü. Çok mutlu olmuşlardı.(1989) " notuyla paylaştı...

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Oyuncu Akın Akınözü, Vogue dergisine verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” demişti...

Akınözü'nün okul yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı...

1994 - 1995 EĞİTİM DÖNEMİ

Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.

1999 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Okul sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıdınız mı?

Fotoğraftaki kişi şarkıcı Murat Boz! Boz'un 1999 yılında Bilgi Üniversitesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

YAŞ 17!

Arkadaşı ile 'Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde performans sergileyen bu genç Gülse Birsel.Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."

'SARARMIŞ ÇOCUKLUĞUMUZ'

Fotoğraftaki kişi Yeşim Salkım...

Salkım, yıllar öncesine ait kareyi "Biraz sararmış biraz siyah biraz beyaz çocukluğumuz ..." notu ile Instagram'da paylaştı.

'O GÜNLERİ UNUTAMIYORUM'

Ünlü modacı Cemil İpekçi nostalji yaptı.

Okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan İpekçi, altına şunları yazdı: Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kim bilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum...

'HİCRAN BAKIŞLI YAVRUM'

Genç popçu İrem Derici İstanbul Üniversitesi'ne ait öğrenci kartını "Hicran bakışlı yavrum" notu ile paylaştı...

YILLARCA EVİMİZE KONUK OLDU

Ekranların ve tiyatronun ünlü ismi okul yıllarına ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın sahibi 'Bizimkiler' dizisi ile yıllarca evimize misafir olan Ayşe Kökçü. Usta oyuncu siyah beyaz fotoğrafın altına "İlkokula başlarken 1961" notunu düştü. Ayşe Kökçü'nün fotoğrafına onlarca beğeni geldi.

'BAKÜ 1989'

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından ilkokul fotoğrafını " Okulun ilk günü... Bakü. 1989" notuyla paylaştı...





30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan ünlü oyuncu, 11 yaşında annesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.

'BİRBİRİMİZİN HER YAŞINA ŞAHİDİZ'

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Gözde Kansu ortaokul arkadaşı çıktı. Ünlü şarkıcı Sıla, nostaljik bir paylaşımda bulundu.





Arkadaşı Gözde Kansu ile ortakulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına, "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun" notunu düştü.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı...





Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü...

'ÇOK DUYGULANDIM'

Ünlü oyuncu Aslın Enver, arkadaşından gelen ilkokul fotoğrafıyla duygu dolu anlar yaşadı.

1995 yılına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Enver, 'O kadar mutlu oldum ki, ilkokuldan kalan çok az fotoğrafım var… Ve şu an elime geçen çok duygulandım.

O GÜZEL YILLAR

MFÖ'nin efsane isimlerinde Fuat Güner lise fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Güner, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Lise... Saint Joseph... Yıl 1966 nasıl geçti habersiz o güzel yıllarım"

YAŞ 18



Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stil danışmanı eşi Başak Dizer okul fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Dizer altına "Bursa Namık Sözeri Koleji mezuniyet fotoğrafım. Lise son... Yaş 18... (hazırlık okuyanlar)Bizim sınıf/okul buraya! Kimler var bakalım Bursa’dan?" notuyla paylaştı.

'ŞİMDİ ÇOK ÜNLÜ'

Fotoğraftaki kişi 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı Var mısın Arif karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan oyuncu Ümit Erdim.

Erdim, okul fotoğrafını " Derince Anadolu Lisesi... 1997 -Gazman skeci için okulun sahnesindeydim " notu ile paylaştı.

'LİSELİM'

Lise arkadaşları ile objektife poz veren bu küçük kız şimdi tüm Türkiye'nin tanıdığı Aylin Kontente.

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen fotoğrafı "Ooo liselim" notu ile paylaştı.

'KANTİNİN ÖNÜNDE OTURMUŞUZ'



Bennu Yıldırımlar, yakın dostları Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi ile çekildiği okul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Yıldırımlar fotoğrafın altına "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları... Kantinin önünde oturmuşuz... Kadıköy" notunu düştü.