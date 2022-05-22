Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ece Ronay hukuk mücadelesini kazandı

#Ece Ronay#Mehmet Ali Erbil#Hukuk
Ece Ronay hukuk mücadelesini kazandı

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılması için verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Ece Ronay’ın avukatı Oğuzhan Yeni, “En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek” dedi.

Haberin Devamı

Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Bu süreçte Ronay’a birçok kişi destek olmuş, bazı televizyon kanallarında ise genç fenomen hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapılmıştı. O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için harekete geçti. Ronay, Adana’da avukat Oğuzhan Yeni'nin aracılığıyla mart ayında dava açtı. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce görülen davada 13 Mayıs tarihinde karar çıktı ve mahkeme ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılmasına karar verdi.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan avukat Oğuzhan Yeni, “Ece Hanım'ın Mehmet Ali Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında ‘hakaret’ içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına görüntülerin kaldırılması için ulaştık. Ancak o kanallar görüntüyü kaldırmadı. Biz de Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı verdi, o 7-8 videoya erişim engeli getirdi. Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek” diye konuştu.
Avukat Yeni, “Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendiEce Ronay ve Mehmet Bilir evlendiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Ronay#Mehmet Ali Erbil#Hukuk

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık