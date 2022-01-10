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Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi

#Ece Ronay#Mehmet Bilir#Mehmet Ali Erbil

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay uzun zamandır aşk yaşadığı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

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Tiktok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Ronay, taciz iddialarının ardından nişanlısı Mehmet Bilir'in, Erbil ile buluşmasının ardından nişanlısından ayrıldığını duyurmuş ancak daha sonra Bilir'i affetmişti. 2.5 aylık hamile olan Ece Ronay, Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift düğünü yaz aylarında yapacak.

Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi

'MEHMET HER ZAMAN YANIMDA OLDU'

Ece Ronay hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: "Müjdem şu ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet’in hakkını yiyemem o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım." 

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