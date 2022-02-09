Duygu Özaslan'dan ceza açıklaması!

Haberin Devamı

İnternet içerik üreticisi Duygu Özaslan'ın reklam paylaşımları için alınan #işbirliği' kararına uymadığı iddia edildi. Yapılan incelemelerin arından Özaslan'a 114 bin 326 TL para cezası kesildi.

Çıkan haberlerin ardından Özaslan'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler" mesajını paylaşan Özaslan sürecin takipçisi olacağını söyledi:

“Neredeyse 10 yıldır işimi çok severek ve en doğru şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Beni takip ediyorsanız zaten görüyor, biliyorsunuz.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2022 tarihli Kararı hakkındaki açıklamalarımdır: Adı geçen idari kuruluş tarafından, tarafıma ait sosyal mecralarda yapmış olduğum kimi paylaşımlarda, 'ortaklık', 'işbirliği' açıklamalarının yeterli büyüklükte yazılmadığı ve bu açıklamaların güya kimi paylaşımlarımda hiç yazılmadığı gerekçeleriyle tarafımın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sair mevzuat, ihlal ettiğim gerekçesi ile tarafıma adı geçen idari kurum tarafından hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm idari para cezası tesis edilmiştir. İçerisinde birçok hukuksuzluğu ihtiva eden adı geçen işbu karar kesin bir karar değildir. Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler. Buna karşılık ortada kesinleşmiş bir ceza kararı bulunmamasına rağmen yazılı, görsel ve özellikle sosyal medya mecralarımda, hakkımda sanki kesin bir ceza kararı tesis edilmiş gibi hem kişilik haklarımı hem de ticari itibarım, zedeleyen birçok haber ve yorumların yapıldığını üzülerek görüyorum. Kişilik haklarımı ve ticari itibarım, zedeleyen kişi, kişiler ve kurumlar tek tek avukatlarım tarafından tespit edilmiş ve halen de tespit edilmektedir. Tespit edilen bu kişiler ile işbu açıklamam sonrasında asılsız itham ve yalan haberleri ile itibarım, ve kişilik haklarıma tecavüze kalkışan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında başta savcılık şikayetlerinin yapılacağını, bu kişi ve kurumlar hakkında tazminat davaları ile kişilik haklarıma ve ticari itibarıma saldırıları önleyen tüm hukuk davalarının avukatlarım tarafından açılarak çok titiz biçimde takip edileceği bilgilerini işbu sosyal medya platformu üzerinden kamuoyunun bilgisine arz ederim.