Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

GECEYE DAMGA VURAN İSİM ADELE

Tören yine Londra'daki O2 Arena'da gerçekleşti. Gece, Youtube kanalından naklen yayınlandı. Törene damgasını vuran isim ise Adele oldu. Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen ve bu yüzden de tartışmaların odağında yer alan şarkıcı, geceden üç ödülle döndü.

KIRMIZI HALIDA BASKIN RENK SİYAH OLDU

Brit Ödülleri gecesinin kırmızı halısı da oldukça renkliydi ya da konukların tercihlerine bakılırsa "siyahtı" denilebilir. Özellikle de kadın konukların çoğu kırmızı halı için siyah renkte kıyafetler tercih etti. Bu kıyafetlerin siyah renkte olmaları dışında bir başka ortak özelliği daha vardı: Hepsi cüretkar ayrıntılara sahipti.

35 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATTI

Törenin kırmızı halısı için siyah tercih eden ünlüler arasında en çok dikkat çeken kişi ise Maya Jama (solda) oldu. Onun kıyafeti Cher'in 1986'daki Oscar töreninde giydiğini hatırlattı.

NİŞAN YÜZÜĞÜ MÜ?

Tören gecesinin dikkat çeken bir başka ayrıntısı da Adele'in parmağındaki yüzük oldu. Bu iri taşlı yüzük Adele'in, bir süredir birlikte olduğu müzik yapımcısı Rich Paul ile nişanlandığı söylentilerine neden oldu.

KIRMIZI HALIDAN OBJEKTİFLERE YANSIYANLAR

İşte Brit Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

Abby Roberts, gotik görünümünü açık renk bir kürkle tamamladı.

Anne Marie kırmızı halı için bu siyah takımı tercih etti. Sahneye çıktığında ise kırmızı giydi. Şarkıcı, sahnede dengesini kaybedip bir de tehlike atlattı.

Girls Aloud grubundan Ashley Roberts derin yırtmaçlı bir elbise giydi. Siyah ve uzun eldivenlerle de görünümünü tamamladı.

Hannah Waddingham da siyah giydi,

Holly Humberstone ve yarı şeffaf dantelli elbisesi.

Lola Young'un Brit kombini.

Son iki yılda fazla kilolarına veda eden Adele, her zamanki tarzından ödün vermedi.

Tallia Storm iki parçalı bir kıyafet giydi.

Maya Jama'nın bu elbisesi, Cher'in 1986 Oscar törenindeki kıyafetini anımsattı.

Lauro Whitmore, siyah zeminli mini bir elbise giydi.

Gemma Atkinson koyu mavi bir elbise tercih etti.

Olivia Rodrigo genel tercihin aksine gümüş rengi pırıltılı bir elbise giydi.

AJ Odudu, rengarenk giyindi.

Griff ve iki renkli elbisesi.

Joy Crookes'in pelerini dikkat çekti.

Clara Amfo, sarı renkli mini bir elbise giydi törende.

Obi Mubase göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetini altın rengi stilettolarla tamamladı.

Vick Hope sade bir şıklık sergiledi.

Jodie Whittaker'ın gece için seçtiği kombin.

Rolling Stones grubundan "eski tüfek" Ronnie Wood eceye eşi Sally ile birlikte katıldı.

Ed Sheeran, kırmızı halıya rengiyle dikkat çeken bir takım elbiseyle çıktı.

BELLİ BAŞLI DALLARDA ÖDÜL KAZANANLAR

Brit 2022'den ödülle eve dönenler ise şunlar:



Yılın sanatçısı: Adele

Yükselen yıldız: Holly Humberstone

Yılın şarkısı: Adele (Easy on Me)

En iyi yeni sanatçı: Little Simz

Yılın albümü: Adele (30)

Alternatif rock: Sam Fender

Hip, hop, rap: Dave

Dans: Becky Hill

Pop, R&B: Dua Lipa

Uluslararası sanatçı: Billie Eilish

Uluslararası grup: Silk Sonic

En iyi grup: Wolf Alice

En iyi uluslararası şarkı: Olivia Rodrigo (Good 4 U)