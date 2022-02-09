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Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

#Brit Ödülleri 2022#Brit Ödülleri Kırmızı Halı#Adele
Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri sahiplerini buldu. Son iki yılda pandemi nedeniyle davetli sayısı kısıtlanan ve bu yüzden biraz daha sönük geçen ödül gecesi, bu kez "eski günlerine dönmüş" gibi görünüyordu.

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GECEYE DAMGA VURAN İSİM ADELE
Tören yine Londra'daki O2 Arena'da gerçekleşti. Gece, Youtube kanalından naklen yayınlandı. Törene damgasını vuran isim ise Adele oldu. Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen ve bu yüzden de tartışmaların odağında yer alan şarkıcı, geceden üç ödülle döndü.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

KIRMIZI HALIDA BASKIN RENK SİYAH OLDU
Brit Ödülleri gecesinin kırmızı halısı da oldukça renkliydi ya da konukların tercihlerine bakılırsa "siyahtı" denilebilir. Özellikle de kadın konukların çoğu kırmızı halı için siyah renkte kıyafetler tercih etti. Bu kıyafetlerin siyah renkte olmaları dışında bir başka ortak özelliği daha vardı: Hepsi cüretkar ayrıntılara sahipti.

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Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

35 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATTI
Törenin kırmızı halısı için siyah tercih eden ünlüler arasında en çok dikkat çeken kişi ise Maya Jama (solda) oldu. Onun kıyafeti Cher'in 1986'daki Oscar töreninde giydiğini hatırlattı.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

NİŞAN YÜZÜĞÜ MÜ?
Tören gecesinin dikkat çeken bir başka ayrıntısı da Adele'in parmağındaki yüzük oldu. Bu iri taşlı yüzük Adele'in, bir süredir birlikte olduğu müzik yapımcısı Rich Paul ile nişanlandığı söylentilerine neden oldu.

KIRMIZI HALIDAN OBJEKTİFLERE YANSIYANLAR
İşte Brit Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

 Abby Roberts, gotik görünümünü açık renk bir kürkle tamamladı.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Anne Marie kırmızı halı için bu siyah takımı tercih etti. Sahneye çıktığında ise kırmızı giydi. Şarkıcı, sahnede dengesini kaybedip bir de tehlike atlattı.

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Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Girls Aloud grubundan Ashley Roberts derin yırtmaçlı bir elbise giydi. Siyah ve uzun eldivenlerle de görünümünü tamamladı.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Hannah Waddingham da siyah giydi,

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

 Holly Humberstone ve yarı şeffaf dantelli elbisesi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Lola Young'un Brit kombini.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Son iki yılda fazla kilolarına veda eden Adele, her zamanki tarzından ödün vermedi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Tallia Storm iki parçalı bir kıyafet giydi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Maya Jama'nın bu elbisesi, Cher'in 1986 Oscar törenindeki kıyafetini anımsattı.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Lauro Whitmore, siyah zeminli mini bir elbise giydi.

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Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Gemma Atkinson koyu mavi bir elbise tercih etti.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Olivia Rodrigo genel tercihin aksine gümüş rengi pırıltılı bir elbise giydi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

AJ Odudu, rengarenk giyindi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Griff ve iki renkli elbisesi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Joy Crookes'in pelerini dikkat çekti.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Clara Amfo, sarı renkli mini bir elbise giydi törende.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Obi Mubase göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetini altın rengi stilettolarla tamamladı. 

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Vick Hope sade bir şıklık sergiledi.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Jodie Whittaker'ın gece için seçtiği kombin.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

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Rolling Stones grubundan "eski tüfek" Ronnie Wood eceye eşi Sally ile birlikte katıldı.

Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi

Ed Sheeran, kırmızı halıya rengiyle dikkat çeken bir takım elbiseyle çıktı. 

BELLİ BAŞLI DALLARDA ÖDÜL KAZANANLAR

Brit 2022'den ödülle eve dönenler ise şunlar:

Yılın sanatçısı: Adele
Yükselen yıldız: Holly Humberstone
Yılın şarkısı: Adele (Easy on Me)
En iyi yeni sanatçı: Little Simz
Yılın albümü: Adele (30)
Alternatif rock: Sam Fender
Hip, hop, rap: Dave
Dans: Becky Hill
Pop, R&B: Dua Lipa
Uluslararası sanatçı: Billie Eilish
Uluslararası grup: Silk Sonic
En iyi grup: Wolf Alice
En iyi uluslararası şarkı: Olivia Rodrigo (Good 4 U)

 

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#Brit Ödülleri 2022#Brit Ödülleri Kırmızı Halı#Adele

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