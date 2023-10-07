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Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı: Dualarınıza ihtiyacım var

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#Bahar Öztan#Kanser#Tedavi
Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı: Dualarınıza ihtiyacım var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 16:03

Yeşilçam'a 'Gamzeli Güzel' olarak damga vuran Bahar Öztan geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldız, hastane odasından fotoğraf paylaştı.

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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan ve tedavisi süren Bahar Öztan, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı: Dualarınıza ihtiyacım var


YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ BAHAR ÖZTAN

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

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Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı: Dualarınıza ihtiyacım var

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçamın gamzeli güzeli Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı: Dualarınıza ihtiyacım var

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti.  Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

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#Bahar Öztan#Kanser#Tedavi

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