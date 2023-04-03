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Doğuma haftalar kala evlendiler

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#Aksel Bonfil#Lara Di Lara#İsmail Hacıoğlu
Doğuma haftalar kala evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 10:26

Oyuncu Aksel Bonfil ve şarkıcı Lara Di Lara önceki gün dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğünle evlendi.

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Düğüne katılan Zeynep Bastık, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, yakında kız çocukları dünyaya geleceği öğrenildi.

Doğuma haftalar kala evlendiler

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Uçurtma uçurdular

İsmail Hacıoğlu önceki gün kızı Yemin’le uçurtma uçurdu. Oyuncu, bu anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bugün de olmadı baba...Merak etme kızım olacak bir gün.”

Doğuma haftalar kala evlendiler

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Bekarlığa veda ediyor

Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile 5 Mayıs’ta Marakeş’te evlenecek olan Şeyma Subaşı, kız arkadaşlarıya bekarlığa veda partisi düzenledi.

Doğuma haftalar kala evlendiler

Şeyma Subaşı, Turks ve Caicos Adaları’nda yaptığı partiden kareleri Instagram hesabında İngilizce “Bu bir bekarlığa veda” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Doğuma haftalar kala evlendiler

Sürpriz doğum günü

Oyuncu arkadaşlar Özge Özder ve Aslı Tandoğan önceki akşam doğum günlerini birlikte kutladı. Kutlama, Özder’in eşi Sinan Güleryüz’ün sahne aldığı Tamirane’de gerçekleşti. Oyuncuları, arkadaşları yalnız bırakmadı. İkili, pastanın mumlarını birlikte üfleyerek dilek tuttu. (Sayit DURMAZ)

Doğuma haftalar kala evlendiler

Gökhan’a şarkı yazdım

Yeni sevgililer Sera Tokdemir ve Gökhan Göz önceki akşam Watergarden İstanbul’daydı. Çift, “Yaklaşık bir aydır birlikteyiz. Bir yıldır da tanışıyoruz” dedi. Sevgililer, çok mutlu olduklarını söyledi. Tokdemir, “Gökhan’a şarkı yazdım. O da yakın zamanda çıkacak. Aşk böyle bir şeymiş. Şu an ipucu veremiyorum ancak yayınlandığı zaman dinleyeceksiniz. Bence harika oldu” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Doğuma haftalar kala evlendiler

 Sessiz Eda!

Eda Taşpınar önceki akşam Bebek’te seyir halindeki aracının içerisinde görüntülendi. Taşpınar, önce yüzünü gizledi sonra da soruları yanıtlamak istemediğini söyledi. Taşpınar’ın arabasının arka koltuğunda oturan Melisa Çakarlar’ın ise Taşpınar’ın tavırlarına şaşırdığı gözlendi. (Sayit DURMAZ)

Doğuma haftalar kala evlendiler

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#Aksel Bonfil#Lara Di Lara#İsmail Hacıoğlu

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