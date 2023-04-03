Doğuma haftalar kala evlendiler

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Düğüne katılan Zeynep Bastık, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, yakında kız çocukları dünyaya geleceği öğrenildi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema , sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler ...

Uçurtma uçurdular

İsmail Hacıoğlu önceki gün kızı Yemin’le uçurtma uçurdu. Oyuncu, bu anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bugün de olmadı baba...Merak etme kızım olacak bir gün.”

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Bekarlığa veda ediyor

Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile 5 Mayıs’ta Marakeş’te evlenecek olan Şeyma Subaşı, kız arkadaşlarıya bekarlığa veda partisi düzenledi.

Şeyma Subaşı, Turks ve Caicos Adaları’nda yaptığı partiden kareleri Instagram hesabında İngilizce “Bu bir bekarlığa veda” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Sürpriz doğum günü

Oyuncu arkadaşlar Özge Özder ve Aslı Tandoğan önceki akşam doğum günlerini birlikte kutladı. Kutlama, Özder’in eşi Sinan Güleryüz’ün sahne aldığı Tamirane’de gerçekleşti. Oyuncuları, arkadaşları yalnız bırakmadı. İkili, pastanın mumlarını birlikte üfleyerek dilek tuttu. (Sayit DURMAZ)

Gökhan’a şarkı yazdım

Yeni sevgililer Sera Tokdemir ve Gökhan Göz önceki akşam Watergarden İstanbul’daydı. Çift, “Yaklaşık bir aydır birlikteyiz. Bir yıldır da tanışıyoruz” dedi. Sevgililer, çok mutlu olduklarını söyledi. Tokdemir, “Gökhan’a şarkı yazdım. O da yakın zamanda çıkacak. Aşk böyle bir şeymiş. Şu an ipucu veremiyorum ancak yayınlandığı zaman dinleyeceksiniz. Bence harika oldu” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Sessiz Eda!

Eda Taşpınar önceki akşam Bebek’te seyir halindeki aracının içerisinde görüntülendi. Taşpınar, önce yüzünü gizledi sonra da soruları yanıtlamak istemediğini söyledi. Taşpınar’ın arabasının arka koltuğunda oturan Melisa Çakarlar’ın ise Taşpınar’ın tavırlarına şaşırdığı gözlendi. (Sayit DURMAZ)