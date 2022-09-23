Dilan Çıtak: Ben 13 gelinlik giyeceğim!

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Ben 13 gelinlik giyeceğim!

Evlilik hazırlığına başlayan Dilan Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf attı: “Ben 13 tane giyeceğim!”

Levent Dörter’le nikâh masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çıtak önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Düğün alışverişine çıkan şarkıcı, fotoğrafını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Gelinlik telaşı yaşadığını söyleyen Çıtak, “Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim” dedi.

Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik giyenlere takıldı: “Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde! Şaka bir yana, beğendiğim iki model var, sanırım ikisini de giyeceğim. Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim henüz belli değil.”

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RIHANNA-SHAKIRA İKİLİSİ GİBİ OLACAĞIZ

Müzik çalışmalarına da devam eden Dilan Çıtak, “Gurbetçi bir arkadaşımla düet yapacağım. Rap tarzında bir şarkı olacak. Ama ben aslında Türkiye’de çok bilinen bir kadın şarkıcıyla düet yapmak istiyorum. Henüz kendisini aramadım ama kabul ederse Rihanna-Shakira ikilisi gibi olacağız, bol bol dans edeceğiz” dedi. (Deniz BOY)

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Çocuğumu gezdiriyorum

Ünlü oryantal Didem Kınalı önceki akşam Cihangir’de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Kınalı, “İşlerim yoğun bir taraftan da formda kalmalıyım. Hem yürüyüş yapıyorum hem de çocuğumu gezdiriyorum” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Çaktırmayın

Metin Yıldız ve geçen yıl evlendiği eşi Ceylan Yılmaz önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. 32 yaşına giren eşini Pürtelaş’a götüren Metin Yıldız, muhabirlere “Çaktırmayın, haberi yok. Güzel bir akşam yemeğine götürüyorum, bugün Ceylan’ımın doğum günü” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Bu kız nereden çıktı!

Müzik dünyasının yıldızı parlayan isimlerinden Melike Şahin Nişantaşı’ndaydı. Harbiye Açıkhava’daki konseri büyük ilgi gören Şahin “Sevenlerim konserlerimde beni yalnız bırakmıyor. Son zamanlarda ‘Bu kız nereden çıktı, durumu da oluyor. Ben de röportaj vermeye çok alışık değilim. Teşekkürler” dedi. (Deniz BOY)

Basket maçında dirsek yedim

Yakın arkadaşlar Engin Öztürk ve Sarp Apak önceki gün Etiler’de birlikte yürürken objektife takıldı. Gözündeki morlukla dikkat çeken Apak, durumu “3 yıl aradan sonra ilk kez basketbol maçı yaptım, onda da gözüme dirsek darbesi yedim” diyerek açıkladı. Yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Engin Öztürk ise “Sakalı dizi için değil, nasıl olacağını görmek için bırakıyorum. Rol alacağım dizi bir dönem projesi değil” dedi. (Deniz BOY)

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Kampa hazırlık

Boksör Avni Yıldırım, önceki gün Bebek’te koşu yaparken görüntülendi. WBC (Dünya Boks Konseyi) kemeri için iddiasını sürdürdüğünü söyleyen Avni Yıldırım, “Yakın zamanda kampa gireceğim, o yüzden formumu korumaya çalışıyorum” dedi. Sadece maçlara odaklandığını belirten milli boksör sözlerini şöyle sürdürdü: “Maçlar için rahat bir psikolojiye ihtiyacım var, her şeyden arındım. Beni destekleyen herkese borcum var ve bunu ödeyeceğim.” (Deniz BOY)