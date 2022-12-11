Dilan Çiçek Deniz’e Thor Saevarsson’dan mesaj

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İkili arasında şimdide dövme krizi yaşanıyor. Ünlü isim, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson’dan cevap gecikmedi.
Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘DÇD’ yazılı vücudunu paylaşarak altına, “Her dönem: Sonsuza kadar” yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.
Dilan Çiçek Deniz’in Burak Deniz’le oynadığı ‘Kal’ filmindeki cesur sahnesi ise bardağı taşıran son damla olmuştu.