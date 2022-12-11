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Dilan Çiçek Deniz’e Thor Saevarsson’dan mesaj

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#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Burak Deniz
Dilan Çiçek Deniz’e Thor Saevarsson’dan mesaj
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 13:09

Dilan Çiçek Deniz (27), evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson (37) ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

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İkili arasında şimdide dövme krizi yaşanıyor. Ünlü isim, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson’dan cevap gecikmedi.

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘DÇD’ yazılı vücudunu paylaşarak altına, “Her dönem: Sonsuza kadar” yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.

Dilan Çiçek Deniz’e Thor Saevarsson’dan mesaj

Deniz’in son dönemdeki iş yoğunluğu yüzünden çok sık görüşememelerinin çiftin arasını açtığı iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz’in Burak Deniz’le oynadığı ‘Kal’ filmindeki cesur sahnesi ise bardağı taşıran son damla olmuştu.

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