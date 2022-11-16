Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson nişan attı! Kül tablalı ayrılık...

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Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Sebep olarak ise reklam yönetmeninin kıskançlık krizleri gösterildi. İddiaya göre; ünlü çift geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekânda eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Deniz ve Saevarsson bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürüldü.

KISKANÇLIK KRİZİ

Thor Saevarsson’ın kıskançlık halleri sebebiyle ikilinin uzun süredir aralarının bozuk olduğu öğrenildi.

Saevarsson’ın Deniz’in popülaritesinden dolayı kıskançlık krizlerine girdiği ve bu durumdan hoşlanmayan ünlü oyuncunun ilişkiyi bitirme kararı aldığı ortaya çıktı.