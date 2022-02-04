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Deniz Baysal'dan itiraf: Hüngür hüngür ağladım!

#Deniz Baysal#İbrahim Selim İle Bu Gece#Teşkilat Dizisi
Deniz Baysaldan itiraf: Hüngür hüngür ağladım

Deniz Baysal Yurtcu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

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Oyuncu, “İlk dizi görüşmene burun sargınla gitmişsin, doğru mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“İlk ajans görüşmeme öyle gittim. Zekeriya Hocalar aradı; ‘İzmir’de bir ajans açılmış, ekip arkadaşların geliyor, sen de geleceksin’ dedi.

Burnumda sargı var, her yerim ödem. ‘Hocam nasıl geleyim?’ dedim. ‘Ben senin için bu kadar uğraştım, nasıl gelmezsin?’ dedi ve ben o halde gittim. Ajanstakiler ‘Sargın çıkınca bir daha gel’ dedi.”

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM

Yurtcu, “En son ne zaman birinin gönlünü aldın?” sorusu üzerine de bir itirafta bulundu: “Daha yeni. Kostümle ilgili bir sıkıntı çıktı, ters bir anımdı. Sevdiğim bir ekip arkadaşımla aramda öyle bir an yaşandı. Hüngür hüngür ağladım. Sonra sarıldık, hallettik.”

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